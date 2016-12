VIDEO: Inflación mojará la pólvora de los fuegos artificiales esta navidad #Especial

La situación económica en Venezuela se agrava todos los días, la inflación aumenta y el dinero que perciben las personas es para cubrir las necesidades básicas, dejando a un lado aquellas tradiciones que en años anteriores no podían faltar en la época navideña. Una de ellas: los fuegos artificiales.

Para muchos es como una religión, el hecho de lanzar cohetes y fosforitos, encender las famosas tortas, y hasta hacer parte de esta colorida y escandalosa atracción a los más pequeños del hogar al comprarles las “cebollitas” y las “estrellitas”.

Pero todos estos productos, al igual que la inflación, se encuentran por las nubes, debido a que los artículos se consiguen al doble del costo que tenían el año pasado.

Una caja de juegos pirotécnicos infantiles, de los más sencillos se consigue en mínimo Bs. 1.500, cuando en la temporada anterior costaban Bs. 500; además para esta navidad se pueden conseguir los fosforitos o triki traki en Bs. 4.000. La docena de cohetes sencillos tienen un valor de Bs. 7.000 por unidad.

Al consultar a varias personas, se constató que prefieren invertir su dinero en otras cosas que “realmente valgan la pena”, ya que para poder obtener la misma cantidad de fuegos artificiales que acostumbraban comprar (dos docenes de cohetes, fosforitos, bombeadores, entre otros), necesitan al menos Bs. 120.000.

El señor Emilio Guedez, manifestó sentirse desanimado en esta navidad porque no podrá participar en el “cañonazo” gracias al alto costo de los productos, y “ni siquiera voy a poder encender un cohete porque la plata no me alcanza”.

Complejo Ferial será el centro de acopio pirotécnico

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren, se encargó de otorgar los permisos a los vendedores informales para la distribución y venta de los juegos pirotécnicos.

El ingeniero Luis Abarca, jefe del departamento de Relaciones Públicas, Estadísticas e Información de la organización, explicó que el año pasado se dieron 600 licencias a vendedores informales, mientras que para la actual temporada apenas se otorgaron 140.

“Esta situación se debe a los precios que se encuentran los productos actualmente. Muchas personas tienen miedo de invertir en esta mercancía porque no tienen la certeza de obtener ganancias”, dijo.

En este sentido, Abarca comentó que para este año se prohibió la venta de fuegos artificiales en los urbanismos y en el centro de la ciudad, con el objetivo de prevenir accidentes.

“La venta de estos productos se realizará únicamente en el Complejo Ferial Bicentenario a partir del primero de diciembre (…) Aquellas personas que se encuentren fuera de esta zona comercializando estos artículos le será decomisada toda la mercancía y serán puestos a la orden de la Policía Municipal”, agregó.

Además, también está prohibido el expendio de productos como “matasuegras”, “tumbaranchos”, “Bin Laden”, “King Kong”, entre otros, así como la oferta a menores de edad.

Bomberos Atentos

El Cuerpo de Bomberos del municipio estará atento a cualquier llamada de emergencia por fuegos artificiales que se realice por todo el mes de diciembre, a pesar de no contar con el material tanto humano como de implementos necesarios para atender a toda la población barquisimetana.

“Para la cantidad de habitantes que posee la región es muy poco material, sin embargo, para evitar accidentes hemos ido realizando campañas preventivas en diferentes comunidades”.

Cabe destacar que el cuerpo de bomberos cuenta con dos vehículos mini bomba, un cisterna, una ambulancia, un súper cisterna y un vehículo de escalera para la atención de emergencias.