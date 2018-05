Este jueves culmina la campaña presidencial a las 12 de la noche. Una de las campañas presidenciales más atípicas en la historia del país. La mayoría de los venezolanos tenían casi dos décadas viendo el ventajismo de los candidatos oficialistas en medios de comunicación tradicionales. Poco ha cambiado, pero ha cambiado.

Sin embargo, en medios digitales la tendencia ventajista del oficialismo se intensificó con la campaña invasiva del gobierno. Usuarios de redes sociales, aplicaciones, juegos y Google adwords se quejan diariamente desde hace al menos 2 semanas por la cantidad de propaganda política que aparece en sus teléfonos inteligentes.

No hay otra propaganda, solamente la de Nicolás Maduro, quien más utilizado los medios digitales para su campaña política

Causa suspicacia la compra desproporcionada de ese tipo de publicidad pagada en dólares cuando el gobierno acusa a los Estados Unidos de bloquear la adquisición de medicinas, equipos médicos y comida por falta de divisas.

Las últimas dos semanas de campaña eran pocas las propagandas que se veían en los medios tradicionales, no así en internet. Todas y cada una de las aplicaciones de Android estaban emanando publicidad invasiva a favor del “candidato de la patria”.

En redes sociales los usuarios se preguntaron en varias oportunidades como a pesar de la “guerra económica” y el “bloqueo golpista” de los Estados Unidos el gobierno podría comprar tanta publicidad paga en dólares.

Esta no es la primera vez que en campañas nacionales se han usado Google Adsense, no obstante, en la campaña que finaliza este jueves la contratación de publicidad en internet ha sido para cualquier contenido, todo usuario con una dirección electrónica en Venezuela. No es solamente a búsquedas. Para absolutamente todo.

Desde videos para niños, una calculadora, juegos en línea, páginas pornográficas tienen publicidad del candidato oficialista.