FOTOS: Gaby Arellano denuncia ataque de colectivos paramilitares en La Candelaria #10Mayo

Este miércoles la diputada a la Asamblea Nacional, Gaby Arellano denunció, el ataque de presuntos grupos paramilitares en las inmediaciones de La Candelaria. La situación se presentó cuando simpatizantes opositores se concentraban en la zona para ir a la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

Gaby Arellano indicó que el hecho ocurrió frente a la vista del Comandante General de la Policía Nacional Bolivariana.

El Comandante de la PNB indicó sobre los colectivos paramilitares “que en donde los encuentren los van a agarrar, porque son unos vagabundos”.

Dirigentes opositores criticaron que funcionarios de la PNB no respondieron el ataque de los delincuentes. El comandante de la PNB indicó que no respondieron porque no tenían los medios para hacerlos.

En el hecho fueron atracados los motorizados del portal web Caraota Digital quienes fueron auxiliados por funcionarios de la PNB.

Arellano mostró a través de las cámaras de Vivo Play las conchas de las balas disparadas por paramilitares en La Candelaria. Hasta los momentos no hay reportes de heridos en el sitio.