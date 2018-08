GALERÍA Avanzan trabajos en Represa Los Quediches gracias a la presión de habitantes de Burere #6Ago

En el municipio Torres avanzan los trabajos de la represa Los Quediches, gracias a la presión que ejerció la semana pasada la comunidad de Burere y adyacentes, quienes trancaron la Lara-Zulia, ante la falta del vital líquido.

Esas protestas y reuniones han rendido frutos luego de conversaciones con las autoridades gubernamentales del estado Lara, quienes se comprometieron en solventar la situación.

Este lunes, habitantes de Burere junto a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lograron que inicien las labores de anclaje de la balsa en Los Quediches, que soporta los motores de bombeo.

Maivori Palmera, habitante de Torres, informó a elimpulso.com que se está avanzando en la obra. “Hay avances del trabajo, a simple vista se ve como lograron llevar la balsa a su estado original, pero quiere decir que esté listo. Lograron colocarle la guaya al anclaje”.

En los próximos días se realizarán las pruebas eléctricas, con el fin de conocer el estado de los cableados.

Este martes irá un electro mecánico de Corpoelec. Si el resultado de electricidad es positivo, tendrán agua por un día, luego cerrarán hasta culminar los trabajos.

“Feliz y agradecida con Dios. El compromiso adquirido por la empresa se puede notar… No es fácil, pero tampoco imposible. Pudimos observar cómo la balsa ya está en el nivel correcto, pero falta el chequeo de la parte eléctrica que es de suma importancia. Esperemos que el cableado no haya sufrido ningún daño y podamos comenzar a disfrutar de nuestro vital líquido por tubería lo más pronto posible y no en cuatro años como lo dijo el prefecto. Una vez más queda demostrado lo importante de la contraloría ejercida por el pueblo”, dijo Palmera en un grupo de WhatsApp.

Por los momentos, habitantes de Burere no tienen agua. Con ayuda de dueños de finca han logrado con sus carros privados, ayudar a entregar el agua a la comunidad.