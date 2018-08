Gobierno incumple pago por becas escolares para trabajadores de Corpoelec #1Ago

Este miércoles, los trabajadores de Corpoelec se pronunciaron de manera conjunta hacia las autoridades para exigirles que cumplan con los compromisos que habían establecido con dicho gremio.

Los trabajadores manifiestan que había un acuerdo que el gobierno incumplió, ya que se les había garantizado que el 31 de julio recibirían un pago por becas escolares para trabajadores, pero este no llegó. Además, tendrían ese mismo día una discusión para definir el contrato colectivo, el cual sería enfocado para brindar a los trabajadores seguridad y garantía social, pero dicha reunión fue suspendida.

Alberto Perozo, secretario general encargado de Sitiel, expresó directamente a las autoridades: “necesitamos que ustedes se aboquen con premura en la situación de nuestros trabajadores, ya que están muriendo de hambre, de mengua, ¿Hasta cuándo ustedes permiten que los trabajadores del sector eléctrico mueran de hambre y sigan trabajando en condiciones antihumanas, de riesgo?”.

Así mismo, declaró que los trabajadores de Corpoelec trabajan diariamente en situaciones precarias y de riesgo, “estamos haciendo maniobras que están fuera de nuestro alcance, no tenemos uniformes, no tenemos protección, no tenemos equipos necesarios y los vehículos adecuados para llegar a los sitios donde hay que hacer las operaciones”.

De esta manera, realizó un llamado a todos los trabajadores de Corpoelec, para que mantengan la lucha y exijan de forma unida sobre sus necesidades laborales, “el llamado es a todos los trabajadores por igual, sigamos unidos, sigamos en la lucha. Vamos a mantenernos en la calle protestando, no vamos a permitir que nuestra empresa del sector eléctrico, que le brinda garantía y desarrollo al país se vaya abajo”.

Finalmente, expresó de manera contundente que por los diversos incumplimientos que el gobierno tiene para con ellos, seguirán protestando, “enseñémosle a los políticos que dicen dirigir el futuro de nuestro país, que los trabajadores estamos abocados a la recuperación de nuestra empresa, ya basta de irresponsabilidades y de incumplimientos, vamos a seguir adelante y seguir protestando”.