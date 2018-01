Colombia augura el colapso de la economía de Venezuela

Colombia auguró este miércoles el colapso inminente de la economía de Venezuela y pidió un plan de urgencia para “el día después” que incluya la participación de instituciones bilaterales.

“El colapso de la economía (venezolana) está cerca”, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que participa en el Foro Económico Mundial (WEF) de Davos junto la delegación colombiana, encabezada por el presidente Juan Manuel Santos.

“La idea es tener listo un plan económico para Venezuela para el día después. No sabemos cuándo vamos a llegar al día después pero eso va a ser rápido por la gravedad de la crisis”, aseguró.

Cárdenas aboga por un plan que incluya instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

“Tenemos rápidamente que volver a aprovisionar a Venezuela de productos farmacéuticos, dotar a las empresas en Venezuela de insumos y materias primas y eso no puede improvisarse”, recalcó.

Según datos del gobierno de Bogotá, unos 550.000 venezolanos están actualmente en territorio colombiano, de los cuales 90.000 han sido vacunados y otros 20.000 fueron atendidos en hospitales públicos.

“Todo esto se hace con un gran sentimiento de solidaridad, pero si se escala esta situación, va a generar grandes dificultades fiscales y grandes problemas”, advirtió el ministro.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, elegido en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, se enfrenta a una impopularidad récord por la profunda crisis económica que atraviesa el país petrolero y provoca hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas.

El lunes la Asamblea Nacional Constituyente adelantó para antes del 30 de abril las presidenciales, en las que Maduro aspirará de nuevo a la reelección.

En inglés

En Davos, Colombia está representada al más alto nivel con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y de varios ministros de su gabinete.

Como hicieron el martes otros líderes mundiales en la estación suiza, y a la espera de la llegada de Donald Trump, conocido por sus posiciones proteccionistas, Santos defendió este miércoles en uno de los seminarios la apertura económica y la globalización.

Lo hizo sin embargo con ironía, aludiendo al famoso lema de Trump ‘America First’ (‘Estados Unidos primero’).

“Soy el presidente de Colombia y por eso digo ‘Colombia First’” dijo Santos en una intervención en inglés, provocando las risas del público.

“Si no colaboramos, Colombia sola no puede hacer absolutamente nada (…) No puedes decir ‘voy ha hacerlo yo’ o ‘me interesa salvar mi agua o mi parte de jungla o de bosque’, porque el mundo sería completamente insensato”, añadió.

Colombia, la cuarta economía de América Latina según el Banco Mundial, espera ahora que el FMI revise al alza sus perspectivas de crecimiento, que en diciembre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) evaluó en 2,6 % del PIB para 2018.