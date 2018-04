Copa espera normalizar vuelos a Venezuela la próxima semana

Copa Airlines de Panamá dijo hoy que espera normalizar la próxima semana las operaciones en Venezuela, hacia donde canceló 900 vuelos a raíz de una crisis diplomática bilateral que fue saldada el jueves por los dos Gobiernos.

“Vamos a reprogramar la mayoría” de los vuelos cancelados, dijo hoy el presidente ejecutivo de la aerolínea, Pedro Heilborn, y precisó que la empresa espera “empezar a regularizar los vuelos a Venezuela la próxima semana”, ya que hay “que registrar los vuelos en los sistemas, venderlos y reservarlos”.

“Esperamos renovar los vuelos lo antes posible a Venezuela, pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana porque esos vuelos fueron cancelados y no hay pasajeros, entonces uno no puede volar aviones vacíos”, explicó.

La desconexión aérea entre Panamá y Venezuela fue una de las principales consecuencias del conflicto bilateral que mantuvieron ambos países durante casi un mes y que fue solucionado el jueves con el anuncio oficial de ambos gobiernos.