Donald Trump elogia el ataque de EE.UU. y sus aliados en Siria: “¡Misión cumplida” #14Abr

El presidente Donald Trump elogió el sábado el ataque aéreo selectivo lanzado contra el régimen sirio por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y afirmó que “no podría haber tenido un resultado mejor”.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018