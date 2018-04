EEUU pide investigación por muertes en protestas de Nicaragua

Estados Unidos pidió al gobierno de Nicaragua que se inicie una investigación por las muertes ocurridas durante las protestas en este país.

Heather Nauret, subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos de Estados Unidos, lamentó la pérdida de al menos 29 personas durante las manifestaciones y condenó la violencia y la fuerza excesiva con la que operan los cuerpos de seguridad nicaragüenses.

“También pedimos al gobierno nicaragüense que permita a los periodistas operar libremente y restablecer toda la cobertura televisiva al aire. Además, instamos al gobierno a que permita una investigación independiente y enjuiciar a los responsables de las muertes”, escribió Heather en Twitter.

La funcionaria solicitó que se inicie un diálogo entre los sectores de la sociedad para resolver el conflicto y restablecer el respeto a los derechos humanos en el país.

We regret the loss of life and injuries suffered in #Nicaragua during protests by its citizens. We condemn the violence and the excessive force used by police and others against civilians who are exercising their right to freedom of expression and assembly.

— Heather Nauert (@statedeptspox) 22 de abril de 2018