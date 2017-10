EEUU acusa a Venezuela de no tomar medidas contra el tráfico humano

La Casa Blanca dijo el sábado que ordenó agregar a Venezuela, Irán y otras cuatro naciones africanas a una lista estadounidense de países acusados de haber fallado en perseguir el tráfico humano, un paso que las aísla más de Washington.

La Casa Blanca dijo que también estaba incrementando sus restricciones para Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Siria, que ya estaban en la lista, impidiéndoles establecer programas de intercambios culturales o educativos con Estados Unidos.

Bajo una ley del 2000, llamada Acta de Protección a las Víctimas del Tráfico, Estados Unidos no provee asistencia que no sea humanitaria ni ayuda internacional que no sea relacionada con el comercio, a ningún país que no cumpla con los estándares mínimos para eliminar el tráfico de personas y que no esté haciendo esfuerzos para alcanzarlos.

En una notificación, la Casa Blanca dijo que Venezuela, Irán y la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Sudán del Sur, y Sudán han sido agregadas a la lista de países sujetos a estas restricciones para el nuevo año fiscal.

El anuncio ocurre seis días después de que Trump incluyera a Venezuela e Irán en una lista de ocho países con restricciones de viaje a Estados Unidos.

Las restricciones sobre Venezuela se centraron en funcionarios del gobierno, a quienes la administración de Trump culpa de la crisis política y económica que sufre el país.