Felipe González: “En Venezuela no va a haber elecciones limpias”

Este miércoles ex presidente español, Felipe González, le pidió a la Unión Europea aplicar sanciones individuales en contra de funcionarios venezolanos, pidiendo además que se le “congelen” sus fortunas, asegurando que al margen del dialogo que llevan a cabo oposición y gobierno en República Dominicana, “no va a haber elecciones limpias en Venezuela”.

Tales afirmaciones las emitió Felipe González durante su intervención en un debate con el presidente editor del Diario El Nacional, Miguel Henrique Otero en el Foto de la Nueva Comunicación.

El ex gobernante español denunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no habla de democracia en ese diálogo, comenzado en junio de 2016 en Santo Domingo, sino de paz y concordia.

González espera que nadie de la oposición reconozca la “fraudulenta” Asamblea Constituyente venezolana, como demanda el Gobierno, y que el Grupo de Lima se mantenga firme en esta cuestión.

“Maduro no va a entregar el poder y, si hay elecciones, será porque elige al opositor adecuado par enfrentarse a él y no dará garantías para unas elecciones limpias. Olvídense, eso no ocurrirá”, explicó González.

El presidente venezolano está convencido, según González, de que le irá mejor cuanta más gente de vaya del país y con el “control de la miseria” con la entrega a los más necesitados de cajas subvencionadas de alimentos básicos, más que si hay un repunte económico.