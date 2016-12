FOTOS: Peregrinos y turistas celebran la Nochebuena en Belén

Miles de peregrinos y turistas de todo el mundo comenzaron el sábado las celebraciones de la víspera de la Navidad en Belén, donde la tradición dice que nació Jesucristo, despertando esperanzas después de un tenso año que vio aumentar la violencia entre israelíes y palestinos.

Los fieles desafiaron el helado clima afuera de la Plaza del Pesebre mientras tradicionales canciones navideñas como “Jingle Bells” sonaban en árabe en bocinas y grupos con gaitas y cantaban villancicos.

Turistas eufóricos y cristianos locales recorrían por igual alrededor de la plaza iluminada por luces festivas y un gran árbol de Navidad, visitando tiendas de suvenires y restaurantes. El ministro de Turismo palestino dijo que los hoteles estaban en plena ocupación en la ciudad bíblica de Cisjordania.

Los cristianos dieron la bienvenida al clérigo católico de mayor rango en Tierra Santa, quien estuvo en la Iglesia de la Natividad en Belén, el lugar de nacimiento de Jesucristo, mientras los cristianos de todo el mundo comienzan a prepararse para celebrar la Navidad este año.

El reverendo Pierbattista Pizzaballa viajó el sábado de Jerusalén a Belén en una procesión tradicional antes de acudir a una misa de medianoche en Nochebuena.

Pizzaballa expresó su alegría de que haya terminado “al menos la guerra militar” en la ciudad siria de Aleppo y que los cristianos allí puedan celebrar la Navidad “sin miedo”.

El clérigo dijo a The Associated Press que confiaba en que la gente de Aleppo pueda “reconstruir la ciudad, no sólo la infraestructura sino también las relaciones comunes que eran tradición allí”.

El gobierno sirio asumió el pleno control de la ciudad este mes cuando los rebeldes, incluidos algunos milicianos extremistas islámicos, aceptaron retirarse de su último enclave tras más de cuatro años de fuertes combates por la ciudad más grande del país.

Las festividades trajeron un poco de alegría a los cristianos en Tierra Santa, quienes soportaron una ola de violencia que estalló hace más de un año. En ese tiempo, atacantes palestinos mataron a 36 israelíes y dos estadounidenses en apuñalamientos, tiroteos y asaltos en vehículos. Al menos 229 palestinos fueron asesinados por fuego israelí en ese mismo período que eran en su mayoría atacantes, según Israel.

En otra parte de la región, la menguante comunidad cristiana del Medio Oriente ha sufrido persecución a manos de extremistas islámicos.