Gobierno ecuatoriano confirma secuestro de dos personas en la frontera con Colombia

El ministro del Interior de Ecuador, César Navas, confirmó este martes el secuestro de dos personas en la zona fronteriza con Colombia.

“Es la primera vez que alias Guacho nos hace llegar una prueba de vida directamente a nosotros por el canal de comunicación, no como en ocasiones anteriores que lo hacía en medios de comunicación colombianos”, dijo el ministro.

En una rueda de prensa, Navas presentó el vídeo de los dos ciudadanos, un hombre y una mujer, que piden al presidente del país, Lenín Moreno, que ayude en su liberación.

“Que no nos pase lo que les pasó a los periodistas nosotros tenemos hijos, tenemos familia que ir a ver al Ecuador (…) Nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra (…) Simplemente somos ciudadanos del Ecuador, no tenemos nada que ver en este problema”, dice en el video una de las personas, atada de manos y cuello.

Antes de transmitir el video, el ministro Navas asegura que en él “los narcotraficantes solicitan por medio de los secuestrados que se cumplan sus exigencias, queremos advertir que son imágenes duras que comprometen y atentan la vida de dos seres humanos, de los cuales desconocemos su paradero”.

demás, el ministro aseveró: “Que quede claro a las autoridades colombianas: sin su colaboración real y decidida, estos delincuentes seguirán atentando contra la paz de las dos naciones hermanas”.

El titular de la cartera del Interior informó que el presidente Lenín Moreno “convocó a reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado a las 10:30 a.m. y vamos a definir como Estado cómo proceder ante esta nueva amenaza”.