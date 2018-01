Joven de 20 años gana el premio de $458 millones en EE.UU.

El hombre de 20 años de Florida que obtuvo el premio mayor de 451 millones de dólares de la lotería Mega Millions eligió recibir 282 millones en un solo pago en lugar de más en entregas anuales.

Shane Missler acudió a reclamar el premio luego del sorteo del 5 de enero, en el cual también participan otros estados, indicó Florida Lottery el viernes en un comunicado. Señaló también que el joven eligió recibir sus ganancias en una sola suma de 281.874.999 dólares.

“Sólo tengo 20 años, pero espero usarlo para realizar una serie de cosas que me apasionan, ayudar a mi familia y hacer algo de bien para la humanidad”, afirmó.

Los números ganadores para llevarse el décimo premio mayor más grande en la nación fueron 28-30-39-59-70 con una Mega Ball de 10.

El boleto ganador fue adquirido en un 7-Eleven de Port Richey, donde Missler vive. La tienda recibirá una comisión de 100.000 dólares.

Missler sonreía de oreja a oreja y traía un sobre amarillo en la mano al momento de entregar su boleto el viernes en la sede de Florida Lottery en Tallahassee, reportó el periódico Tampa Bay Times. Su padre y su abogado llegaron junto con él, y emitieron un comunicado en nombre suyo.

“Si hay algo que he aprendido hasta ahora en el breve tiempo que llevo en esta Tierra es que los que conservan una mentalidad positiva y se mantienen fieles a sí mismos son recompensados”, afirmó el joven en el comunicado. “Miro con esperanza al futuro”.

Las autoridades de la lotería dijeron que el dinero será entregado a un fideicomiso, establecido con Missler como el miembro administrativo, llamado Secret 007 LLC.

“Aunque soy joven, he tomado un curso intensivo esta semana en administración financiera y me siento muy afortunado de tener esta riqueza increíble y el equipo que me respalda”, afirmó Missler, que también le dijo al Times que planea mudarse de Port Richey. “Pretendo cuidar a mi familia, divertirme un poco a lo largo del camino y consolidar una ruta para el éxito financiero, de forma que pueda dejar un legado muy adelante en el futuro”.