Marco Rubio: Hoy será un mal día para 13 colaboradores de Maduro

El senador republicano Marco Rubio, aseguro a través de su cuenta en Twitter que hoy será un mal día para 13 colaboradores del gobierno de Nicolás Maduro.

A través de la red social hizo público el anuncio, en referencia a las sentencias que impondrá el gobierno estadounidense al gobierno venezolano por pretender aplicar la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio.

“Hoy será un mal día para 13 colaboradores de Nicolás Maduro en su esfuerzo por destruir la democracia en Venezuela” alertó que “más acciones seguirán”.

Entre los sancionados se encuentran la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab y la exministra Iris Varela, así como varios miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas.

Cabe destacar que la Casa Blanca convocó a rueda de prensa este miércoles para tratar la crisis que atraviesa el país caribeño.

Today will be a bad day for 13 enablers of @NicolasMaduro effort to destroy democracy in Venezuela & more actions will follow

— Marco Rubio (@marcorubio) July 26, 2017