Se volcó camión con billetes venezolanos decomisados en Paraguay

Un camión que transportaba 30 toneladas de billetes venezolanos incautadas por las autoridades en la frontera con Brasil volcó el miércoles cuando se dirigía al Banco Central de Paraguay.

“Al parecer el conductor del camión perdió el control al tomar una curva en el kilómetro 200, en las cercanías de la ciudad de San Estanislao”, dijo a periodistas el comisario Arsenio Correa.

El rodado era escoltado por varias camionetas de la policía desde su partida de ciudad Salto del Guairá, 370 kilómetros al noreste de Asunción. El dinero, que quedó desparramado a la vera del camino, estaba bajo custodia policial mientras se esperaba el arribo de otro vehículo de carga.

En principio los billetes de 50 y 100 bolívares tenían como destino el depósito de evidencias de la policía en Ciudad del Este, según informó el Ministerio del Interior. Pero la orden final fue transportarlo hasta Asunción.

“Esa es una decisión de las autoridades bancarias, ya no es mi campo de acción”, dijo el fiscal interviniente Julio César Yegros en entrevista telefónica con The Associated Press.

El paraguayo Leandro Da Costa, propietario de la vivienda donde fue descubierto el cargamento, es el único detenido. Da Costa argumentó que cedió temporalmente un par de habitaciones de su vivienda a un amigo de su hijo, quien habría ingresado el dinero al lugar.

Yegros informó que “continúan las investigaciones para conocer cómo llegaron los billetes hasta Salto del Guairá y quién o quiénes lo trajeron”.