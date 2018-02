VIDEO Almagro: Desplazar a quienes usurpan el poder para ir a elecciones no es golpe de estado

Este lunes el secretario general de la Organización de Estados Americanos se pronunció sobre el reciente informe de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los movimientos de Colombia y Brasil a la frontera con Venezuela por el éxodo de venezolanos hacia esos países.

Temas como las elecciones presidenciales, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la crisis política y económica venezolana, fueron tocados durante una entrevista que Fernando Del Rincón hizo a Luis Almagro.

“El panorama no va a ser diferente y es lo que venimos denunciado desde hace mas de dos años. El régimen ha ido firmando variables dictatoriales y autoritarias, en algunos casos hasta tiránicas. Reafirmando el poder sobre variables represivas, por lo tanto lo que nos espera en el futuro es un proceso electoral, que tiene las características que tuvo la elección de la ANC, las elecciones regionales y las elecciones municipales”, dijo al referirse a la nueva convocatoria del gobierno a Elecciones Presidenciales luego del fracaso del dialogo con la oposición en República Dominicana.

Almagro criticó los procesos electorales en Venezuela por no tener las “garantías básicas” por estar hecho “a la medida de lo que necesita el gobierno”.

“Ya sabemos ahora y no por ser adivinos, que va a ganar Nicolás Maduro. Esto va a ser intento de legitimar esa presidencia por 6 años mas sabiendo que ese proceso electoral no ha contado con el respaldo de la comunidad internacional ni con los actores políticos internos de Venezuela para reestructurar este proceso”, dijo Almagro.

El secretario general de la OEA criticó la intención del gobierno de perpetuarse en el poder y no de buscar insumos médicos para los venezolanos. “El Gobierno lucha para mantenerse en el poder no porque quiera conseguirle tratamientos de diálisis a los enfermos que hoy mueren por no poder hacérselo. No por querer conseguir la insulina a los enfermos que hoy mueren por no tenerla. No por querer conseguir alimentos para los niños que hoy mueren de desnutrición”, aseguró Almagro.