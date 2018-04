VIDEO Colombiana lucha contra la xenofobia hacia venezolanos luego de sencillo experimento

Este domingo circuló a través de las redes sociales un video en donde una colombiana narra el resultado de un sencillo experimento que demostró como son tratados los venezolanos que emigran por la crisis humanitaria en el país caribeño.

Se trata de Sandra Rodríguez, directora de la asociación de Venezolanos Llanovecol, una colombiana que decidió salir un día con la gorra tricolor puesta a ver cuál era la reacción de sus compatriotas. La ciudad fue Villavicencio y el resultado en unas pocas cuadras fue calificado por Rodríguez como Xenofobia.

“En muy pocas cuadras dos individuos poca cosa se atrevieron a preguntarme “Veneca cuanto me cobras”. Del otro no voy a decir las bajezas que me dijo. A partir de hoy garantizo que todo aquel que se atreva a hablarme de los venezolanos y de las venezolanas, de la comunidad venezolana en general lo voy a denunciar, porque la xenofobia es un delito”, dijo Sandra Rodríguez en un sencillo audiovisual de poco más de 2 minutos.

Rodríguez criticó a los colombianos por su proceder y mala memoria por no recordar cuando ellos salían del país y era señalados como “narcotraficantes”, “sicarios” y otra serie de adjetivos calificativos que eran usados cuando salían huyendo de la guerrilla y del narcoterrorismo en los años 80 y 90.