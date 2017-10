Internet lento: causas y 5 soluciones que no fallan

Internet es hoy por hoy un servicio esencial para la humanidad, es tan necesario como el agua potable o la luz eléctrica. Trabajamos, nos comunicamos y divertimos en Internet, hasta que nos topamos con un internet lento.

Cuando internet va lento es cuando nuestra peor pesadilla comienza, sea en el trabajo o en nuestro hogar, tener un internet lento es sinónimo de perder el tiempo, demoras, trabajos sin finalizar, entregas que no llegan a tiempo, juegos que ya no puedes jugar, o dejar de comunicarte con gente que necesitas.

Lo primero que tenemos que determinar cuando nos enfrentamos con un problema de tener internet muy lento es determinar qué sistema operativo usamos, pues para diferentes sistemas operativos puede tener diferente solución.

Muchas veces la lentitud en la red depende mucho de si nuestro ordenador o PC está bien o mal optimizado, por eso el primer paso será optimizar nuestro PC Windows o Mac OS.

Entonces el primer paso será hacer clic en la imágen de tu sistema operativo, y seguir las instrucciones que allí se detallan sobre cómo optimizar tu PC.

Internet lento en Windows 10, 8 y 7

Lo primero que te queremos decir, es que tener internet lento no es un problema que va a suceder para siempre. Todo tiene solución en la informática, y la lentitud que tienes en tu red se puede solucionar.

Si usas Windows, el primer consejo que vamos a darte es que des prioridad a mantener tu PC limpia y en buen estado en todo momento, pues es vital para que ciertas tareas como conectar a internet vayan rápido siempre.

Así que nuestro primer consejo es que leas el siguiente artículo: Limpiar PC, desde allí podrás ver técnicas simples para mantener tu PC limpio y funcionando bien en todo sentido.

¿Aún te va lento internet? Entonces sigue estos consejos de más abajo que te llevarán a detectar la causa de tener internet lento y seguramente sean la raíz de la solución a tu red lenta.

1. Controla el funcionamiento de tu PC

Siempre hacemos hincapié en que para tener un internet rápido y sin problemas es vital tener el PC bien limpio, ajustado al máximo para que no tengas internet lento.

Nuestra lentitud al navegar o bien al enviar correos electrónicos puede deberse a muchas razones, algunas de ellas pueden ser:

El registro de Windows está lleno de registros inútiles de programas que ya no usas. Para solucionarlo es vital hacer una limpieza, la cual explicamos al detalle en el artículo: Limpiar al registro de Windows.

Tienes muchos complementos instalados en tus navegadores como Firefox, Opera y Chrome. Lo ideal es remover las extensiones que no uses, sólo harán que todo vaya más lento.

No tienes casi espacio en disco en tu disco duro, y esto hace que todo vaya lento, no sólo internet. Para ello te recomedamos leer este post donde hablamos sobre como borrar todo eso que usa mucho espacio y no sirve: limpiar el disco duro.

No tienes mucha RAM en un equipo viejo, y el procesamiento de cualquier acción va lenta, también el navegador. La falta de recursos como CPU o RAM es algo muy común, y en pcs viejos abrir el navegador puede ser una pesadilla si no tienes ram.

Afortunadamente todas las PCs y notebooks pueden ampliar la RAM y CPU fácilmente. Mantener el ordenador en buen estado es importantísimo si buscamos la causa de internet lento, así que comienza por este punto para empezar.

2. Eliminar malware y virus internet lento causado por virus

Hoy en día con la proliferación de infecciones de malware y virus es tremendamente fácil infectarse con un malware o virus.

Los virus y malware suelen utilizar tu conexión a internet para enviar correos de spam desde tu PC, enviar ataques a otros ordenadores, y otras actividades ilegales.

Estas cosas no hacen otra cosa que utilizar tu internet, y son muchas veces la causa de tener lentitud al usar la red o wifi.

Lo ideal siempre es estar bien protegido contra malware y virus, así que nuestro consejo es que hagas un escaneo completo de tu PC.

Te recomendamos leer este artículo: Eliminar malware y virus, desde donde tendrás instrucciones exactas para controlar la presencia de virus, malware, spyware y demás en tu ordenador.

También puedes explorar el artículo Antivirus Gratis para dfWindows, donde se encuentran muchas opciones de soluciones antivirus gratuitas para Windows a fin de que puedas liberarte de cualquier bicho que tengas en tu sistema operativo.

Un consejo que nunca viene de más: recuerda siempre mantener tu base de datos de antivirus y anti-malware actualizada, pues si la tienes desactualizada es probable que por allí esté el problema.

Tener una base de datos de tu antivirus y antimalware actualizada es la mejor herramienta para combatir cualquier tipo de infecciones.

También si usas un antivirus trial, asegúrate de que el período de prueba no haya expirado y tengas tu ordenador desprotegido.

3. Vigila el uso de la conexión de Internet

Muchas veces sentimos que internet va lento, y tras investigar un poco nos damos cuenta que el responsable de que vaya lento no es tu PC o smartphone, sino otras personas.

Cuando decimos otras personas, nos referimos a que si en una casa hay 5 personas, todas con notebooks y 1 movil, tendremos un total de 10 dispositivos conectados.

Y si algunas de ellas piden o envían grandes cantidades de datos, es probable que tomen todo tu ancho de banda y por allí sea que todos noten que internet se pone lento.

Compartir internet puede causar lentitud en la red, así que es vital que hables con todos para que nadie abuse de los recursos de la red.

Si por esas casualidades usas una red Wifi, lo ideal es que leas bien el artículo Wifi lento, pues puede darte la solución a cualquier problema de conectividad que tengas en tu red inalámbrica.

Otra cosa que puedes hacer es medir la velocidad de la red contra tu ISP, el llamado test de velocidad o Test ADSL, con el descubrirás si el responsable de tu internet lento es tu proveedor de internet.

4. ¿Tienes navegación lenta? Optimiza tu browser al máximo

Muchas veces se habla de lentitud en internet, pero lo que va mal en realidad no es internet, sino algo en particular del navegador o browser que usas.

Para estas ocasiones donde tienes una mala configuración del software que usas como browser, o bien si tienes muchos addons, complementos o extensiones, lo ideal es optimizar ese software en particular.

Si usas Internet explorer hemos escrito una excelente guía para Acelerar Internet Explorer, te ayudará a que el navegador que trae Windows por defecto vaya más rápido que un rayo.

Si usas Mozilla Firefox, lo mejor será seguir el tutorial: Optimizar Firefox, para dejarlo tan rápido como nunca antes.

Y si usas Google Chrome, generalmente no hay necesidad de optimizarlo pues es hoy por hoy el navegador más optimizado y rápido del mundo.

5. Optimizar Internet con herramientas automatizadas

Optimizar la PC usando un tune up software suele ser una buena alternativa a realizar acciones manuales como configurar el sistema consejo por consejo de forma manual, o bien configurar navegación privada, o ocultar la IP, o bien optimizar el navegador son todas tares manuales que llevan tiempo y paciencia.

Afortunadamente existen formas de optimizar internet al máximo para sacarle todo el jugo a nuestro contrato de ADSL o Fibra óptica.

Existen piezas de software que te permiten acelerar no sólo tu PC, sino también acelerar internet, si quieres ver todos los detalles, haz clic en esta guía: Programas para acelerar Windows.