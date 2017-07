Julio Borges: El mejor homenaje a los jóvenes caídos es participar de esta jornada #16Jul

Este domingo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dio las primeras declaraciones oficiales con respecto al proceso de Consulta Popular promovido por el poder legislativo y que se realiza a lo largo y ancho del territorio nacional.

Borges indicó que el proceso se lleva con normalidad en todo el país y que la cantidad de personas participando es abismal.

“El mejor homenaje que podemos hacerle a los jóvenes que han perdido su vida es participar de esta jornada histórica”, dijo Borges en compañía de los diputados Juan Andrés Mejías y Stalin González.

Dijo que el proceso de este domingo es “totalmente transparente y cívico en el cual demostramos que la unidad nacional está por encima de todo. Ojalá fuera el proceso normal de las elecciones en Vzla, entes rectores con capacidad moral, escrutinio internacional”.

El presidente de la AN dijo que el sol no se puede tapar con un dedo “la realidad se ha impuesto a pesar de los que se creen todo poderosos. Hagan lo que hagan y a pesar de las amenazas de CONATEL no podrán ocultar la gran significancia de este proceso”.