Movimiento Vinotinto fija postura ante aumento de U.T

En una rueda de prensa en la sede de Movimiento Vinotinto, su director Manuel Vírgüez anunció la postura que tiene la organización ante el reciente aumento de la Unidad Tributaria (U.T), la cual pasó de 177 a 300 bolívares, dejando el valor del bono de alimentación en 108.000 bolívares. Vírgüez destacó tomando en consideración que el año pasado la inflación estuvo cerca del 1.000 %, hizo que para la manutención de una familia de cuatro personas se necesite el sueldo de 10 trabajadores para tener una calidad de vida decente.

“A nosotros nos parece que el aumento de la U.T –nuevamente- es una decisión que seguramente va a impactar en tres áreas”, resaltó el abogado, enumerando como primer aspecto a las pequeñas y medianas empresas, refiriéndose a que muchas de ellas se verán en la obligación de bajar sus santas marías, lo que además afectará los índices de desempleo.

Como segundo ítem, destacó que no se realizó una consulta a estos sectores afectados o una tripartita, “esto no sólo se puede realizar para los aumentos de sueldo, sino también para todo aquello que afecte el desempeño del sector productivo”, explicó. Por último, destacó que el venezolano no tiene el conocimiento del fin que tiene el pago de los impuestos, “la gente puede decir, está bien yo pago la U.T al precio que dicen, pero ¿se verá eso reflejado en mejoras a la calidad de vida?”, concluyó.

Capacitan a la comunidad

Vírgüez junto a todo el equipo de Movimiento Vinotinto, aprovechó para invitar al foro Gasto público, propiedad y descentralización, a realizarse el próximo jueves 23 de febrero en la sede de postgrado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), el cual se está realizando en conjunto con la Organización No Gubernamental (ONG) Cedice.

“Es necesario que el consumidor venezolano debe empoderarse, no sólo para fiscalizar, sino también para enfrentar los excesos y abusos por parte del estado, deben ser contralores de lo que ocurre con el gasto público”, comentó, al referirse al motivo del foro.

En esta actividad estarán presentes Sary Levy, coordinadora del Observatorio de Gasto Público de Cedice, Trino Márquez, director académico de Cedice y Manuel Vírgüez, director de Movimiento Vinotinto como moderador. La actividad de desarrollará desde las 8:30 de la mañana de forma gratuita, para más información puede contactarse al 0424-558.1126 y 0212-257.3357 y en las cuentas @movinotinto y @CEDICEve.