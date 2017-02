El 21 de junio CNE dará resultados del proceso de renovación de partidos

Será el 21 de junio cuando los venezolanos conozcan los resultados del proceso de renovación de partidos políticos que arranca el próximo 18 de febrero, según lo publicó este miércoles el Consejo Nacional Electoral en su portal web donde publicó el cronograma correspondiente a la evaluación de los partidos políticos.

La idea del proceso que se extenderá hasta el 23 de febrero es realizar un censo sobre los miembros de cada uno de los partidos, constatar quiénes son sus autoridades y revisar si tienen la capacidad para continuar su operación como organizaciones políticas.

Las organizaciones políticas solo contarán contarán con dos días para la recolección de firmas equivalentes a 0,5% del Registro Electoral en cada uno de los 12 estados que escojan.

Son 360 puntos distribuidos en todo el país los que el CNE dispuso para que cada puno de los 59 partidos políticos realicen el proceso entre el 18 de febrero y hasta el 23.

El 21 de junio se realizará el anuncio sobre la decisión sobre la aprobación y cancelación de las organizaciones con fines políticos que participaron en el proceso.

El CNE informó el año pasado en octubre que las elecciones regionales que debieron realizarse en diciembre se celebrarían en el primer trimestre del 2017. Sin embargo aún no hay una fecha prevista. Además la rectora Tania D’Amelio, aseguró que hasta que no terminara el proceso de renovación no se podría realizar ningunos comicios.