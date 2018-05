Alfonso Marquina: El 20 de mayo se materializará una nueva estafa electoral

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Alfonso Marquina, aseveró desde Yaracuy que el 20 de mayo se materializará una nueva estafa electoral en Venezuela.

“Estamos en presencia de una nueva estafa electoral y los que están participando lo saben. Los que estamos aquí creemos en el voto, pero en el voto que elige, el voto que decide. En Primero Justicia no somos abstencionistas, por el contrario, estamos luchando para que en Venezuela podamos tener verdaderas elecciones transparentes, justas, democráticas, donde los ciudadanos voten y ese voto tenga la capacidad de cambiar el futuro del país”, señaló.

El diputado, quien acompañó a su colega parlamentario Luis Parra en la inauguración de la nueva sede de la tolda aurinegra en la entidad, se refirió a Henri Falcón como el candidato convalidante.

“Esta película que ya los larenses vivimos nos la quieren repetir en un proceso nacional. En las regionales Henri Falcón denunciaba todas las irregularidades, ahora nada. Dijeron que no habría violencia y ahí tengo a un amigo diputado de Lara de su propia organización política que lo golpearon y casi lo mataron, ni siquiera hubo un acto de protesta. Si revisan a los miembros de mesa verán que son militantes del partido de gobierno, en el simulacro del simulacro usaron hasta franelas alusivas a Maduro”, indicó.

No titubeó al visualizar el panorama tras la venidera consulta organizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Todo el mundo se pregunta: ¿y después del 20 qué?, el 21 de mayo nos despertaremos con los mismos problemas: hiperinflación, colas, escasez de alimentos y medicinas, racionamiento de agua y electricidad, colapso del transporte público, y un presidente ilegítimo que no reconoce el mundo. Nuestra lucha se mantiene no para salir de esta dictadura y entrar en otra, sino para entrar en un gobierno cívico y democrático”, acotó.

Con relación al exhorto que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio para que se aplique el artículo 233 de la Constitución, aclaró que el poder legislativo ha actuado conforme a sus competencias.

“Ya la AN lo aplicó al aprobar por unanimidad el abandono del cargo, lo que pasa es que esa decisión no se pudo ejecutar porque aquí no hay estado de derecho. Cuando a Maduro lo llaman los países dictador fue por la decisión de la AN”, explicó.

Considera una irresponsabilidad que dirigentes políticos insistan en crear falsas expectativas sobre este tema.

“¿Dónde dice en la Constitución que la AN nombra al presidente?, no existe, lo más cercano es cuando un presidente electo fallece, y no es que nosotros nombramos a un presidente, sino que se encarga el presidente de la AN para que en 90 días haya elecciones. Si nosotros estamos enfrentando a este régimen porque viola la constitución, ¿cómo puede venir un diputado a pedirle a la AN que también la viole?, debemos demostrar no solo que somos distintos, sino mejores”, afirmó.

Marquina reveló que con la intervención de Banesco el gobierno intenta captar las remesas que los venezolanos están enviando a sus familiares desde el exterior.

“El régimen se nutre del hambre, la pobreza y la necesidad de la gente, es la réplica del modelo cubano. Tú no tienes como justificar que este gobierno que ha manejado 1 billón -con b de bandido-, un billón quinientos millardos de dólares de renta petrolera y haya crisis económica; eso fue deliberado, mientras más pobres sean los pueblos mayor es la capacidad de manipulación y de chantaje. Los estados más chavistas del país son donde hay más pobreza porque allí es donde más los intimidan y presionan, por eso hay que romper ese temor”, acotó.

Por último, advirtió que con la reconversión monetaria estaríamos a las puertas de un nuevo corralito.

“Ya lo estamos viviendo cuando vas al banco y solo puedes retirar un monto específico. Todavía no han pagado para que se imprima el nuevo cono, cuando desmoneticen vamos a entregar los billetes y nos darán un vale, con eso no puedes pagar pasaje, ni el gas. Es imposible que recojas 6 mil millones de piezas que están circulando, además la flota de transporte de valores está paralizada, el sistema de los bancos está en bolívares fuertes, y no han calibrado los cajeros. Este gobierno es una especie de Rey Midas, pero al revés”, indicó.