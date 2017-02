AN aprobó acuerdo de rechazo a situación de presos políticos

Los diputados de la Asamblea Nacional realizaron una sesión extraordinaria este domingo, en las inmediaciones de la residencia del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, en la urbanización Santa Rosa de Lima de Caracas, quien cumple dos años privado de libertad por razones políticas.

Luego de realizar una serie de intervenciones en las cuales se expusieron los actuales padecimientos de los presos políticos, los parlamentarios aprobaron por unanimidad un acuerdo en rechazo a la injusta prisión del burgomaestre.

El presidente del poder legislativo, Julio Borges, indicó que los presos políticos solamente serán liberados cuando Nicolás Maduro salga del poder y por ese motivo exhortó a todos los venezolanos a salir del gobierno ejerciendo su derecho al voto.

“Para lograr la libertad de los gigantes Antonio Ledezma y Leopoldo López y todos los presos políticos debemos derrotar electoralmente a este Gobierno que no es democrático”, declaró el parlamentario desde el Campo Deportivo Las Mesetas.

Explicó que el homenaje a Antonio Ledezma, Leopoldo López y todos los presos políticos “es para elogiar el sacrificio que han hecho por lograr un país democrático y libre”.

“Lo importante es permanecer en la calle, rendirle homenaje a todas las familias venezolanas que por una u otra razón están sufriendo las injusticias de este Gobierno que está fuera de la democracia y la Constitución”, dijo Borges.

En ese sentido, llamó a continuar la lucha de todos los venezolanos para alcanzar “la justicia, la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos”, asegurando que eso se logra “derrotando a un gobierno que no es democrático, a través de la lucha por el voto e imponiendo la Constitución”

“Le quiero decir al país que quien tiene la peor crisis, que está fuera de la Constitución y usando la fuerza bruta para permanecer en el poder es el Gobierno”, dijo.

Por otra parte, el diputado Ismael García cuando ejerció su derecho de palabra, señaló que “mientras Ledezma y otros están presos, el Gobierno protege a funcionarios acusados por narcotráfico y corrupción”.

Igualmente Henry Ramos Allup, miembro de la Comisión de Política Interior de la AN, comentó que cuando haya un cambio de gobierno, situación que a su juicio será más temprano que tarde, “nosotros no vamos a tener presos políticos como ellos, no vamos a humillar a ninguna madre como lo hacen con Antonieta de López no somos como ellos”.

Para finalizar la sesión extraordinaria, la junta directiva de la Asamblea Nacional, concedió un derecho de palabra a la esposa de Antonio Ledezma, Mitzy Capriles, quien señaló que “la lucha de todos los presos políticos es por la inseguridad y el hambre de Venezuela”.

“Agradezco a los diputados del pueblo este gesto solidario con los presos políticos de Venezuela y los exiliados que padecen la ausencia de su tierra amada (…) Mi abrazo a todos los parlamentarios, a los vecinos y personalidades que nos acompañan esta mañana que pasará a la historia de la lucha por la libertad del país”, dijo.

Además instó al Gobierno a que si quieren de verdad dialogar por el país, deben respetar la Ley de Amnistía y convocar elecciones generales, para salir del caos y poder iniciar la reconstrucción del país.