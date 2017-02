AN aprueba voto de censura para ministro Motta Domínguez

Por la mala gestión que ha desempeñado, la cual se resume en la pérdida de 25 mil millones de dólares, la Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves, de manera unánime, un voto de censura para el ministro de Energía Eléctrica, mayor general Luis Alfredo Motta Domínguez.

El presidente de la Comisión Mixta que se encargó de investigar sobre la crisis eléctrica, diputado Jorge Millán, aseguró que el miembro de la Fuerza Armada Nacional es responsable de los actos de corrupción y los apagones que se han dado en el ámbito nacional, causando daños a los venezolanos y especialmente, al sector salud.

Recordó que fue citado a comparecer ante el Parlamento, sin embargo “no quiso dar la cara” al país. “Con el dinero que se perdió en negocios que solo enriquecían a la cúpula y que estaba destinado a las plantas termoeléctricas, se pudo haber resuelto la crisis económica, la crisis en alimentos y medicinas; hoy aún tenemos a Sidor paralizado porque no hay capacidad para generar electricidad que necesita Venezuela”.

Denunció que el Gobierno está sobre explotando el embalse del Guri, el cual estaría descendiendo diariamente entre 5 y 10 centímetros.

“Motta Domínguez no siente cuando los venezolanos no gozan del servicio eléctrico. A él no le importa, sino que las empresas de corrupción que tiene a su alrededor le continúen llenando las cuentas a sus socios en el exterior. No le importa a la madre que tiene la nevera dañada y con la comida dañada en un momento tan duro para la familia”, sentenció.

Cabe acotar que el Parlamento, aunado al voto de censura, remitirá toda la documentación tanto a la Presidencia de la República como a las embajadas, dado a que por las acusaciones de corrupción, el ministro no estaría en la potestad de suscribir contratos de interés nacional.

Helicóptero desaparecido

La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad presentó este jueves un informe sobre la desaparición de un helicóptero de la FAN el pasado 30 de diciembre en el estado Amazonas.

El diputado por el estado Lara, Edgar Zambrano, indicó que hasta la fecha, ninguna autoridad se ha dirigido a los familiares, acerca de una situación que involucra a 13 personas.

Según refirió, no hay indicios que demuestren que la nave se estrelló, por lo cual podría cobrar vida la hipótesis basada en un secuestro perpetrado por grupos irregulares colombianos. En tal sentido, se torna necesario que el Ministerio de la Defensa, el Comando Estratégico Operacional, el Ejército Bolivariano y la Defensoría, se pronuncien tras 55 días de versiones que resultan poco convincentes para los familiares.

“Búsquenme a mi hijo”, pidió desde la tribuna de oradores del hemiciclo, Milagros Sanoja, madre del soldado Alejandro Jesús Mariño (19 años). Con lágrimas en los ojos contó que se ha trasladado a todos los organismos militares, incluyendo a la base aérea La Carlota, y ningún funcionario ha sido capaz de explicar qué ocurrió.

“Dónde está mi hijo. Yo fui a Puerto Ayacucho y no me dijeron nada. En La Carlota me mostraron un mapa, pero eso no me dice dónde está Alejandro. Le pido al presidente Maduro que se aboque porque estoy desesperada, solo pienso si mi hijo ha comido o dormido, o si está vivo”, detalló.

Contraloría incoherente

Por su parte, el diputado Henry Ramos Allup, tomó la palabra para informar a la Cámara sobre su asistencia a la Contraloría General a fin de responder las acusaciones que hiciera su titular Manuel Galindo, sobre todo, luego de que se negara el ingreso de la auditora interna interventora, Mayren Díaz, a la sede administrativa del Legislativo.

“La Contraloría violándose todos los procedimientos, quiere ocupar de facto los espacios de la Asamblea. Galindo aduce que nuestro Parlamento no ha hecho concurso para designar al contralor interno”, indicó al tiempo que recordó que en el 2005, bajo la gestión de Maduro, se designó como contralor “encargado” a Otto Mollegas, quien duró 10 años sin concurso como contralor interno; mientras que en 2015, cuando Diosdado Cabello dirigía la AN, se nombró de encargado a Néstor Solórzano, quien en septiembre de 2016 solicitó que se abriera el respectivo concurso y no procedió.

Señaló que en el mes de enero, el contralor devolvió al funcionario que estaba en comisión de servicio, solicitándolo a través de un oficio dirigido al presidente Julio Borges, por lo cual se asume que la Contraloría reconoce a la nueva junta directiva electa el 5 de enero de 2017.

Por otra parte, Ramos Allup sostuvo que en junio de 2016, envió al ente contralor, las observaciones registradas tras el desempeño de Cabello, donde resalta el pago un equipo cardiovascular valorado en 2 millones de dólares que jamás llegó a la Asamblea.

“Son unos malandros de precariedad mental. Si Diosdado pretende con esta maroma limpiar el basurero que dejó, está raspado (…) Ni siquiera el mismo Galindo ha hecho concurso para nombrar a su contralor interno, quién controla al Contralor e impide que se dedique a delinquir hasta en su propia institución(…)Por qué no auditan la rampa 4 de Maiquetía, cuyos aviones cargan más perico que gasolina. Por qué no auditan la casona”, cuestionó.