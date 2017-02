AN asegura que ajuste de la Unidad Tributaria es ilegal e inconstitucional

Como “ilegal e inconstitucional” califica la Subcomisión de Política Financiera y Tributaria de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, el ajuste de la Unidad Tributaria que fue elevado de Bs. 177 a Bs. 300, señaló en conferencia de prensa, el presidente de esta Subcomisión, diputado Rafael Guzmán.

Recordó que la UT es una medida de valor establecida en la legislación venezolana, para garantizar el poder adquisitivo, en economías inflacionarias como la venezolana, de manera que todos los años se haga un ajuste de esta variable en función del comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Precisó que el Seniat en representación del Ejecutivo que debe presentar el estudio correspondiente, previa información del INPC presentado por el Banco Central y la opinión favorable de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, por lo que el ajuste de la UT se aprobó sin cumplir con los requisitos establecidos legalmente.

-Sencillamente, el Seniat anunció que a partir del primero de marzo, el valor de la UT será de 300 bolívares, con una variación cercana al 70% en comparación con el ajuste que se hizo el año pasado, el más alto que se ha hecho en esta administración, pero muy por debajo de los índices de inflación. Advierte Guzmán que esta decisión no satisface ni al empleado, que percibirá un aumento en el bono de alimentación por encima de los 100 mil bolívares, ya que está consciente de que no le alcanza y luego se produce el incremento de los bienes y servicios; tampoco está satisfecho el empresario, porque tendrá que aumentar sus costos para atender estas nuevas obligaciones del bono de alimentación; pero tampoco está contenta la administración tributaria que tiene un elevado compromiso de recaudación, ya que sabe que esos trámites, bienes y servicios basados en contribuciones especiales, el valor aplicado a la UT no es suficiente para garantizar esos ingresos; tampoco están contentas las alcaldías del país que no tienen ingresos para poder honrar estos compromisos, como tampoco ningún ente gubernamental.

Advierte el parlamentario que en el país lo que se observa por parte del Gobierno, es un “rotundo fracaso” en la política monetaria, fiscal, cambiaria, agregando que el Ejecutivo lo que hace es subsidiar e imprimir dinero inorgánico para pagar el déficit fiscal, solo toma decisiones aisladas.

Se refirió igualmente al aumento de la tasa imponible para el pago del ISLR, la cual fue elevada de 3.000 UT a 6.000 UT, afirmando que aquel trabajador que gane 1 millón 800 mil bolívares, no pagará impuesto; pero el que gane 1 millón 800 mil bolívares y tenga otros ingresos sí va a pagar impuesto y apenas podrá deducir 774 UT., lo que indica que tendrá 5226 UT que le van a pechar.

Precisó que con esta nueva UT, todas aquellas personas o negocios que tengan ingresos por encima de los 4,5 millones de bolívares, deberán pagar impuestos como contribuyentes especiales; también las personas jurídicas con ingresos superiores a las 15.000 UT, unos 45 millones de bolívares, también se convierten en contribuyentes especiales.

-Este es un problema de no entender que se requiere de una política monetaria seria, concreta, transparente; que no se puede continuar emitiendo dinero inorgánico; que se requiere de una política petrolera que permita producir más petróleo para que haya mayores ingresos; que haya una política de importaciones de materias primas para producir en el país y autoabastecernos, ese día se podrá atacar la inflación, de resto toda decisión que se tome, no será suficiente para resolver un problema y va a disparar la inflación, y eso es lo que nosotros estamos denunciando el día de hoy con la Unidad Tributaria.

Advirtió Guzmán que preocupa saber que los trabajadores están conscientes que este aumento, se convertirá en sal y agua con el encarecimiento de los precios; también inquieta como un sector privado que no se ha estimulado, que se ha perseguido y acosado, va a asumir el encarecimiento de sus costos.

Guzmán estima que si se hubiese tomado en cuenta el índice inflacionario, que según los economistas, el año pasado cerró por encima de 600%, el valor de la UT debería estar por el orden de los 1.000 bolívares.