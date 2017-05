AN le da derecho de palabra a hermano de Miguel Castillo #17Mayo

Este miércoles la Asamblea Nacional le dio el derecho de palabra a Juan Castillo, hermano de Miguel Castillo joven de 27 años, comunicador social, asesinado el pasado 10 de mayo en las manifestaciones de Las Mercedes.

Juan Castillo leyó una carta abierta a su hermano asesinado producto de una metra según pruebas clínicas y paraclínicas realizadas por médicos de la Policlínica Las Mercedes.

“Me he cuestionado porque te habías ido tan temprano. Fuiste ten intenso como cuando perdiste tu vida. Seguías con felicidad y esperanzador. Miguel no está muerto. Seguirá en nuestros corazones”, rezaban algunas líneas de la misiva leída en el hemiciclo de la AN.

“El 10 M cambió mi vida, se fue mi compañero de cuarto”, dijo con la voz quebrada Juan Castillo quien hizo un reconocimiento a los otros muertos durante la protesta. “Los 40 entregaron la vida para que nosotros pudiéramos correr por nuestras calles en paz”.

Este derecho de palabra fue realizado este miércoles cuando se lleva a cabo una sesión ordinaria en la Asamblea Nacional en donde se tocan temas sobre la Construcción de garantías para la transición democrática con el objeto de lograr la unidad nacional. Así como también el debate sobre la persecución, destitución e inhabilitación contra alcaldes y gobernadores electos democráticamente.