AN rechaza llevar controversia sobre el Esequibo a la Corte Penal de La Haya

La Asamblea Nacional rechazó mediante la aprobación de un acuerdo, la decisión tomada por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, de llevar la “controversia” que mantienen Guyana y Venezuela por el Esequibo ante la Corte Penal de La Haya.

Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, durante su intervención, señaló que salieron electos como diputados en defensa de la soberanía nacional y están obligados a decirlo por los cuatro vientos, “y que nos escuche el Presidente de Guyana, el Esequibo es venezolano y los venezolanos lo vamos a defender y lo vamos a defender en el marco del Acuerdo de Ginebra.”

Precisó durante su intervención, que la decisión tomada por el Secretario General de las Naciones Unidas, en primer lugar es absolutamente inaplicable, es una decisión que nos lleva a la Corte de La Haya y al mismo tiempo aboga por los buenos oficios, eso quiere decir que es contradictoria, o agotamos la vía de los buenos oficios, que no está agotada, o usted asume una decisión como esta.

-Además no nos pueden imponer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y no la podemos asumir sencillamente porque no hemos suscrito los protocolos que corresponden, es decisión del Estado venezolano asumirlos y desde la Asamblea Nacional proponemos que no sea así, advirtió Florido.

Recordó que Guyana como nación, firmó el último acuerdo del Grupo de Lima sobre la crisis política, económica, social e institucional que vive Venezuela, asegurando que por lo tanto no es ético, no es lógico y no es aceptable que un país que entiende la situación de Venezuela, hoy intente impulsar la vía de decidir el conflicto territorial a través de la justicia internacional.

Acuerdo del Parlamento

En la sesión plenaria de este martes, la Asamblea Nacional, aprobó un acuerdo en el cual se rechaza la propuesta del Secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres de llevar la “Controversia” al Tribunal de Justicia de La Haya.

El documento aprobado por la AN expone:

Primero.- Iniciar en el marco de las atribuciones de la Asamblea Nacional y más allá de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el supuesto e inexistente desacato en que ella se encontraría, un proceso de investigación del proceso de investigación y control sobre el ejecutivo nacional respecto a este tema, así como promover a nivel internacional, especialmente en ámbito de las Naciones Unidas, las actuaciones que contribuyan a preservar el interés nacional.

Segundo.- Promover la conformación de una comisión mixta de la Asamblea Nacional, sobre el tema legal y la defensa de la soberanía venezolana sobre el territorio Esequibo y sobre su Fachada Atlántica, que no solo cuente con la presencia de representación de las Comisiones de Política Interior, Defensa, de Política Exterior, de Soberanía e Integración, de Ambiente y de cualquirer otra a la que hubiere lugar, sino que procure convocar de manera útil y multidisciplinaria a organizaciones de la sociedad civil, la academia e individualidades que sean expertas en el tema y que se abra un Gran Debate Público Nacional que movilice a la sociedad sobre este asunto, de trascendencia para la República.

Igualmente promover que la instalación de esta Comisión Mixta de la Asamblea Nacional, sobre el tema de la defensa de la Soberanía venezolana sobre el territorio Esequibo y sobre su Fachada Atlántica, sea en el marco de una sesión especial de la Asamblea Nacional, a la cual se le dé la mayor difusión pública nacional e internacional a los fines de darle carácter de defensa permanente de la razón de Estado.

Tercero.- Convocar al ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, así como a los funcionarios encargados de la controversia sobre el Esequibo, a comparecer ante la Comisión Mixta creada para la defensa de la soberanía venezolana sobre el Territorio Esequibo y sobre su Fachada Atlántica, en el marco de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional.

Cuarto.- La decisión adoptada por el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas de fecha 30 de enero de 2018, pretendiendo redirigir nuestra justa y legítima reclamación del Territorio Esequibo, a la Corte Internacional de Justicia, por lo que se ratifica la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra en cuanto compete a la República Bolivariana de Venezuela y a la República Cooperativa de Guyana con el concurso de tan elevada instancia internacional.

Quinto.- Exhortar a la Fuerza Armada Nacional, a la defensa no solo de la soberanía de la protección venezolana del margen occidental del Río Esequibo, sino además sobre todos los cursos y fases acuáticas de la Fachada Atlántica por cuanto es una garantía del espacio vital de nuestro país y el bienestar de las próximas generaciones de venezolanos.

Sexto.- Instar al Ejecutivo Nacional a no ser parte de ninguna decisión sobre la soberanía venezolana sobre el Territorio Esequibo y sobre nuestra Fachada Atlántica, sin antes establecer un proceso legal de consulta nacional y de control por parte de la Asamblea Nacional, evitando con ello oscurantismo y opacidad que podría resultar en un daño irreparable a la Nación.

Séptimo.- Remitir copia del mismo a todo el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y a la Secretaría General de las Naciones Unidas, en la persona de su Secretario General Antonio Guterres.

Octavo.- Dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los 6 días del mes de febrero de 2018, año 207 de la Independencia y 158 de la Federación.