Ana Leonor Acosta: Fiscal debe garantizar derechos fundamentales de presos políticos

Para pedir libertad plena de los 396 encarcelados por motivos políticos en Venezuela, el Comité de Familiares de Presos Políticos acudió a la Fiscalía General de la República, donde nuevamente denunciaron los casos de violación de derechos humanos y tortura que ocurren en el país.

Ana Leonor Acosta, abogada defensoras, denunció que hasta la fecha 102 civiles están siendo juzgados ante instancias militares y más de 20 presos políticos están en grave situación de salud, debido a que no reciben el tratamiento adecuado porque no permiten sus traslados a los centros de salud.

-El Fiscal Tarek William Saab debe cumplir con la función que establece la ley, sobre la garantía de los derechos humanos de todos los venezolanos-.

Acosta señaló que en Venezuela existe retardo procesal, se encarcelan a venezolanos con pruebas falsas y sin derecho a la defensa.

-Por eso pedimos ante el Ministerio Público que debe velar por el correcto cumplimiento de los juicios y que se garanticen los derechos fundamentales en los procesos judiciales-, aseguró.

Al referirse a los casos de tortura contra los presos políticos, Acosta exhortó al Fiscal General a ordenar la apertura de una investigación sobre estas violaciones graves que están ocurriendo.

-La tortura tanto psicológica como física tiene un efecto en las personas. Hay casos de personas que intentan suicidarse y otros que ya lo han hecho. Pedimos que se determine un responsable de estas violaciones por parte de efectivos de seguridad del Estado-, precisó.

Por su parte Lilian Tintori de López, señaló que el objetivo del Comité de Familiares de Presos Políticos es insistir en el petitorio de libertad plena y garantía de los derechos humanos “que hoy son pisoteados en Venezuela”.

-Todas los que tenemos un familiar preso, seguimos trabajando y luchando por lograr la libertad y porque los venezolanos no sigamos padeciendo la emergencia humanitaria que se vive hoy en el país y que afecta también directamente a los presos políticos que están en condiciones inhumanas-, aseguró.

La hermana de Vasco Da Costa, expresó que “mi hermano es civil y está acusado de una rebelión militar, montaron un caso. Mi hermano es inocente, las armas que dicen que tenía no existen. A mi hermano lo sacaron de la casa a golpes y patadas y no he podido verlo. Hoy y siempre pediremos la libertad plena de todos los presos políticos”.

Mientras que la esposa de Daniel Ceballos, Patricia de Ceballos, destacó que durante los próximos meses “continuaremos con la campaña Libertad, que es una exigencia de libertad plena ante todos los organismos nacionales e internacionales para los presos políticos, así como también en las cárceles donde tienen detenidos a los presos políticos. Queremos divulgar y denunciar cada caso, cada arbitrariedad y cada tortura contra los presos políticos”.

Familiares de Roberto Picón, del diputado Gilber Caro, de José Luis Santamaría y los abogados Carlos Daniel Moreno y Omar Mora Tosta también asistieron a Fiscalía y denunciaron que el preso político Vilca Fernández requiere atención médica urgente, por lo que exigieron que sea trasladado a un centro de salud de inmediato, indica la información.