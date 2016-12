Andrés Velásquez: Nuestra lucha está al lado del pueblo, no tenemos nada que esconder

Este jueves, el dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, en compañía de parte de la dirigencia del partido entre ellos el alcalde Alfredo Ramos, rechazó las acusaciones que desde el gobierno se han realizado en contra del diputado Américo De Grazia, de la diputada Mariela Magallanes y a su persona, por los hechos ocurridos en el estado Bolívar, lo que intenta según manifestó debilitar el liderazgo que tiene el partido en la región, sin embargo enfatizó que los guayaneses están claros y por el contrario no creen las mentiras que intenta sembrar el gobierno regional y nacional.

“Con La Causa R se equivocan, a nosotros no nos callarán con esas acusaciones falsas. Aquí el único responsable es Maduro y su grupo de ministros. En el caso de Bolívar que degeneró en una situación de vandalismo nos llevó a preguntar ¿Dónde estaba el Gobernador Rangel Gómez frente a esas 72 horas de violencia y saqueos? ¿Dónde estaban los organismos de seguridad? Lo que hay en Bolívar es desolación, la gente no tiene qué comer, la gente se desplaza hasta El Tigre y Puerto Ordaz a buscar alimentos y todo esto en medio de las navidades. El gobernador fue negligente, el Estado no dio la cara y ahora quieren aprovechar políticamente estos eventos para tratar de sacar del juego a quienes representan la alternativa democrática en el estado. Por eso estas acusaciones contra La Causa R, las cuales no son nuevas por cuanto no es la primera vez que a Américo y a mí se nos trata de involucrar en algunos eventos, lo vimos con la Masacre de Tumeremo”, dijo.

Señaló que nada sorprende de un gobierno que le ha dado y le sigue dando la espalda al pueblo. “No es la primera vez que oímos al Gobierno hacer acusaciones irresponsables generadas en los laboratorios de represión con el ánimo de perjudicar a la oposición. Con La Causa R se equivocan, porque Maduro nos conoce, nos conoce Aristóbulo y una buena parte de los que están allí y saben que a nosotros no nos van a callar. A nosotros no nos intimidan, nosotros damos la cara porque no la tememos. Sencillamente allí están los hechos, que vayan a preguntar a los guayaneses si las acusaciones de Rangel Gómez o Mario Silva tienen credibilidad en Bolívar, el pueblo de Guayana está claro como está clara toda Venezuela. La única responsabilidad es del gobierno con esta política económica de ruinas que no da señal alguna de rectificar. El año 2017 será mucho más duro desde el punto de vista social”.

Velásquez aseveró además que La Causa R está acostumbrada hacer política con ideas y propuestas y “sin titubeos hemos insistido que la superación de la crisis debe ser en el marco de la Constitución y la democracia. No compartimos ni auspiciamos vandalismo como fórmula de oposición política”.

Asimismo, denunció que ha habido acoso de los organismos de seguridad no solamente en la intervención de teléfonos sino de una vigilancia de cada uno de los movimientos que realizan. “Nosotros apelamos a lo que queda de institucionalidad en el país. Sabemos que el gobierno miente cada vez que le da la gana. Si tenemos que recurrir a algún organismo lo haremos, no nos esconderemos. Nosotros seguiremos dando la cara, no tenemos nada que esconder y nuestra lucha está al lado del pueblo”.

Por su parte, Alfredo Ramos, alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, mostró su apoyo con los dirigentes De Grazia, Magallanes y Velásquez así como también a los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia, a los cuales también se les estaría responsabilizando la situación vivida en varias regiones.

Asimismo, hizo un llamado a la Mesa de la Unidad Democrática a retomar la agenda de calle este 2017 para lograr la salida constitucional del gobierno de Nicolás Maduro. “Venezuela ha sido sometida a la ruina económica que ha generado hambre. Los hechos ocurridos son producto de medidas improvisadas, tal como lo fue de sacar de circulación el billete de 100 aunado al colapso de los puntos de ventas por lo que la gente no pudo comprar comida, lo que generó desesperación. Creemos en la movilización del pueblo de manera pacífica y democrática. Si Maduro tuviese un mínimo de vergüenza renunciaría a la Presidencia”.

Añadió que las elecciones a gobernadores son una oportunidad para que el pueblo se exprese y lograr cambios, sin embargo alertó la jugada que pudiera ejecutar el gobierno de cerrar las vías y evitar que los venezolanos hablen a través del voto “saben que están perdidos. Seguiremos luchando junto a nuestro pueblo”.