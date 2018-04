Antonio Ecarri: Propuesta de Falcón es un homenaje al populismo

Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, declaró a EL IMPULSO, de cara al escenario electoral del 20 de mayo, que hoy en Venezuela hay muchas dudas sobre el proceso comicial y por lo tanto uno de los grandes retos es rescatar el valor del voto.

“Es la única salida pacífica a la crisis económica, política y social”.

Ecarri sostiene que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene que hacer unas demostraciones muy claras.

Recordó que en el estado Bolívar, donde se forjaron actas, incluso de manera manual, se violentó el sistema de automatización, lo que generó serias dudas en la población.

“Nosotros sabemos que las dictaduras no dan condiciones, ante el mundo decimos que esto es una dictadura, pues bien, esta dictadura nunca nos va a dar condiciones pero sí tienen que haber unas garantías mínimas, que la propia comunidad internacional está exigiendo”.

Populistas no cuenten con la Alianza del Lápiz

A propósito de las presidenciales el presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, señala que la candidatura de Henri Falcón no surge ni de un consenso nacional ni de un proceso de consulta por lo cual “el gran reto que tiene el exgobernador es demostrar que su candidatura es honesta, transparente y viable”.

Aclaró que para “gobiernos populistas o propuestas populistas no cuenten con la Alianza del Lápiz”.

Para Ecarri, la tarjeta que propone Falcón, “es un homenaje al populismo; eso hay que rechazarlo, con populismo no vamos a convenir nada”.

Menciona que si bien coincide con la dolarización de la economía no sería de la forma en que lo sugieren el candidato y su asesor Francisco Rodríguez.

“Nosotros planteamos adoptar el dólar como moneda. Este es un proceso que tiene unos beneficios extraordinarios. Solo así superaríamos 35 años de fracasos en políticas monetarias originadas desde el Banco Central de Venezuela”.

Explica que detrás de la flexibilización monetaria, propuesta por el gobierno, se esconde la impresión de dinero falso que cubre el déficit fiscal y el gasto público desproporcionado, generado por la demagogia y el populismo.

“El proceso de dolarización de la economía venezolana traerá la modernización al país porque detendrá la fuga de capitales, se reactivará la industria petrolera, totalmente desvalijada y además implicará recortar el gasto público”. Expone que en Venezuela se acabó la economía subsidiada.

Diferir las elecciones

Ecarri destaca que en la Alianza del Lápiz no promueven la abstención, sin embargo, “Henri Falcón tiene que demostrar que concretaría una sustitución, no solo de gobierno, sino de modelo económico y social, además de demostrar la viabilidad de su candidatura, por ejemplo, ¿ha conseguido condiciones electorales? No puede tratarse de un engaño más a la gente”.

-Si de aquí al 20 de mayo Falcón no hace tales demostraciones, ¿se abstendrían?

-No tendría ningún sentido participar. Creo que hoy en día en Venezuela deberíamos diferir ese proceso electoral írrito y alcanzar mejores condiciones para que el país vote. La única salida que tenemos los demócratas es el voto por lo que tenemos que lograr mejores condiciones electorales para que pueda reactivarse la economía y el aparato social. La Alianza del Lápiz propone el diferimiento electoral. Hay que diferir las elecciones hasta que se consigan unas garantías mínimas electorales donde el país tenga confianza de ir a votar. Hay que hacer una reingeniería de los procesos electorales a fondo en el país.

La educación como prioridad

La Alianza del Lápiz propone una nueva política social centrada en la educación. Es un nuevo movimiento político que nació hace cinco años en el municipio Libertador en Caracas y ahora busca su proyección nacional.

Es un movimiento centrado en la educación, en los valores de la libertad.

“Somos centro liberales y eso nos hace tener una filosofía muy clara. Desde el punto de vista humanista nos inspiramos en la encíclica del papa Francisco relacionada con el cuido de la casa. Nosotros vamos a desarrollar propuestas al país que tienen que ver con la sustitución, no solo del gobierno, sino del modelo económico y social, además, la sustitución de la mentalidad de los viejos clichés del venezolano, que nos tiene condenados a la pobreza en un país de grandes oportunidades y riquezas”.