Ataque Cerebral Venezolano (A.C.V): Caso Venezuela

En medicina un A.C.V. es un Accidente Cerebro Vascular (isquémico o falta de oxígeno, infarto o un sangramiento en el encéfalo), que dependiendo del área lesionada y la extensión, puede hacer mucho daño e incluso la muerte del paciente. Desde una parálisis leve hasta una total de una parte del cuerpo, en algunos casos se pierde la capacidad de hablar o de comprender del paciente, otros tienen problemas cognitivos (comprensión, trastornos de conducta), entre otros muchos síntomas o signos neurológicos.

Venezuela tiene en la actualidad un ataque similar a un A.C.V, pues se están paralizando (parcial o total) áreas vitales como la petrolera, el transporte, algunos servicios médicos intrahospitalarios e incluso en instituciones privadas, universidades, comercios de diferentes tipos, entre muchos y variadas áreas de la sociedad venezolana, con la posibilidad de aumentar el daño de la paciente Venezuela; esto es preocupante porque no sabemos si tenemos remedios, equipos o dinero para solucionar este padecimiento, porque si esto sigue su evolución natural pueden quedar secuelas por mucho tiempo y la rehabilitación de la paciente va a tardar mucho tiempo.

El país se puede paralizar totalmente si no hay un cambio radical en la ideología de sus gobernantes o si los ciudadanos no deciden el cambio; ni los motores del gobierno podrán arrancar y los que arrancaron se fundirán, más aún si no hay aceite y repuestos. Las consecuencias de una parálisis de la nación es menos producción, trabajo, prosperidad, y lo que es lo mismo más enfermedad y cese de muchos servicios. No queremos que Venezuela caiga en terapia intensiva a consecuencia de las complicaciones de A.C.V.

El ocasiones el A.C.V por falta de oxígeno en medicina tiene sus orígenes en el corazón o en las arterias que irrigan al cerebro que por émbolos o coágulos que se desprenden, bloquean la circulación del encéfalo, produciendo un infarto cerebral. El corazón de Venezuela puede estar en el centro del poder político o en el económico; el político tiene defectos, está corrupto y enfermo, el económico está desfasado, equivocado y desorientado, los dos están en crisis. Si no se atienden Ya, este corazón entrará en arritmia y las consecuencias se las preguntan a los cardiólogos o la buscan en Internet, porque son varias.

No voy hacer un símil o semejanza de esta situación con los ciudadanos que vivimos en este país, solo les comunico que se están paralizando por la inflación, por hambre, falta de trabajo, transporte, enfermedad y muchos se están muriendo, deprimiendo y desesperándose.

La solución no son los bonos, ni un diálogo entre pocos actores, ni las votaciones el tratamiento del A.C.V , es un camino adecuado y con un ideal de cambio común y con esperanzas hacia el progreso, unidos todos como pueblo, no divididos para lograr algún tipo de avance en la búsqueda de la verdad y la justicia, así lograremos con fe y lucha por los valores de la libertad, la calidad de vida y la victoria que tanto desean muchos compatriotas.

Esperemos que Venezuela sobreviva a este caos, incertidumbre e hiperinflación y evitar que le realicen una Resucitación Cardio-pulmonar (R.C.P.) porque eso sería de un pronóstico muy reservado, por el estado de escasez de medicamentos y equipos que se necesitan para tener a un paciente en terapia intensiva y el costo que eso implica o las complicaciones que esa resucitación envuelve.

Voy a terminar repitiendo lo que la gente dice en la calle para dar ánimo y ser positivo; vamos a seguir orando, tengan fe, esto tiene que cambiar; no voy a mencionar las otras cosas e insultos que dice el ciudadano de a pie inconforme, humillado, deprimido, triste, molesto y con hambre, porque me pueden censurar, perseguir.

¿Soluciones? Es un problema grande lo que tiene Venezuela y con muchas variables, aquí caben enfoques cuantitativos y cualitativos en investigaciones descriptivas, explicativas, de campo, entre otras, así como hipótesis o proposiciones de posibles soluciones. Realmente es un caso de estudio científico, es ciencia para aprender de los resultados que salgan. Anímense estudiantes de tesis de grado a aportar soluciones, profesores de metodología de investigación y tutores ayuden a sus muchachos.