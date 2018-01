Aveledo: Llamado a elecciones no aminorará sanciones internacionales

El dirigente político, Ramón Guillermo Aveledo, afirmó que el llamado a elecciones no aminorará las sanciones internacionales contra Gobierno nacional.

“La reacción internacional a la convocatoria de elecciones es el no reconocimiento, el Grupo de Lima, Colombia, Estados Unidos, advertencias desde Europa; justamente por la lentitud en distintas negociaciones”, dijo Aveledo durante una entrevista en Unión Radio.

Agregó que si el oficialismo gana en las venideras elecciones presidenciales la crisis continuará al igual que las sanciones internacionales.

“Las sanciones han llegado por violación de derechos humanos, se viola la Constitución, hay repudio, la violación de derechos humanos no se acaba en la frontera, va más allá y eso hay que comprenderlo con un doble efecto en la población, cuando no hay alimentos y la plata no alcanza”, apuntó.