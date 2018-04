AVEX: Venezuela debe flexibilizar el comercio de exportación

En la medida en que Venezuela no flexibilice la permisología y elimine los obstáculos, no será posible que se puedan impulsar las exportaciones de productos no tradicionales, asegura el presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, Ramón Goyo.

El pronunciamiento se produjo en el marco de la firma de una alianza entre Consecomercio y AVEX, para que esta organización, especializada en exportaciones, brinde todo el soporte técnico y experiencias, en las ruedas de negocios que se adelantarán en la XLVIII Asamblea Anual de Consecomercio, acuerdo que fue suscrito este martes.

Precisó que en el encuentro empresarial, se realizará un acercamiento entre los productores de bienes y servicios en el país, con los principales países con lo que AVEX esta comercializando actualmente, donde jugarán papel protagónico las diferentes cámaras binacionales, de manera que todas aquellas empresas nacionales interesadas en colocar sus productos en el exterior, puedan conocer las características de esos mercados, asimismo se les brindará asesoría en todo lo que es trámites, permisología, para poder impulsar las exportaciones del país.

Goyo afirmó que producto del esfuerzo de AVEX y el apoyo a los exportadores, se ha venido fortaleciendo el sector, afirmando que el año pasado se exportaron unos US$ 3.000 millones, lo que representó un aumento del 30% en comparación con el 2016.

Admite que de acuerdo con las cifras de Conindustria, el sector manufacturero está produciendo menos de 30% de su capacidad, existiendo un extraordinario espacio para aumentar la producción y también las exportaciones, indicando que hay que hace mayores esfuerzos para colocar en el exterior productos más elaborados, que incorporen más tecnología y valor agregado.

-Hemos planteado al Gobierno nacional, que las materias primas que en estos momentos está exportando, las reoriente hacia el mercado nacional, para hacer uso de esa capacidad ociosa de la industria y transformar esa materia prima en productos terminados, lo que implica incorporar un valor agregado de un 30%-, afirmó Goyo.

Señala que progresivamente los exportadores han estado colocando sus productos en el exterior, para obtener sus divisas, pero advierte que es necesario que todo el proceso de permisología se facilite, indicando que es imprescindible la Ventana Única para realizar todos los trámites del proceso de exportación, reduciendo los tiempos y los costos por lo menos en un 15%.

-En la medida en que en Venezuela no se implementen mecanismos de este tipo, los demás píses nos llevan ventajas y además tenemos un costo adicional del 11%, de manera que cuando sumamos esto estamos hablando de casi un 30%; adicionalmente, el 20% de las divisas que le vendemos al Banco Central, se hace a la tasa Dicom, una tasa que no está acompañando a la inflación, de allí que cuando sacamos los cálculos, representa un impuesto de exportación, que tenemos que absorber, adicionalmente tenemos un conjunto de persmisos que deben ser flexibilizados o eliminarlos-, afirmó.

Señala que en Venezuela de debe flexibilizar el comercio de exportación , a objeto de facilitar que las empresas que están exportando bienes y servicios, lo puedan hacer en mejores condiciones.