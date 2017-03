Bandera Roja no se relegitimará

Mediante un comunicado público, el partido Bandera Roja, informó que no participará en el proceso de renovación de las organizaciones políticas, ya que lo califican como una “ilegalidad impuesta por la dictadura”.

“Frente a esta perversa y antidemocrática acción, Bandera Roja llama a sus militantes, amigos y a todos los venezolanos a no participar en el proceso de relegitimación de partidos políticos convocado por el CNE. A no convalidar con nuestra firma esta decisión que restringe la participación del pueblo en la toma de decisiones. El órgano electoral cumple órdenes del Tribunal Supremo de Justicia que actúa como bufete particular de la mafia gobernante y pretende ilegalizar partidos, en la búsqueda de instalar o ratificar un sistema hegemónico bipartidista, reducido básicamente a dos tarjetas electorales”.

Aseguran que el procedimiento impuesto por el poder electoral, es una “estocada para la democracia” y denuncian además que el oficialismo podría recoger firmas para quedarse con su tarjeta.

“Bandera Roja convoca a no firmar por nuestra tarjeta electoral ni por una ilegítima relegitimación de nuestra organización. Bandera Roja no requiere ni ha requerido de la autorización de ningún organismo del gobierno para existir”, sentencia el comunicado. Aseguran también que buscaran vías para participar en el escenario electoral, “mediante los resquicios que pueda filtrar la Dictadura”.

“Este es el camino que Bandera Roja va a transitar hasta alcanzar el establecimiento pleno de la democracia y el poder del soberano, no para que alguna mayoría aplaste a los vencidos, sino para que todos tengan los mismos derechos de un país próspero, de desarrollo, progreso, bienestar y genuina democracia popular”, finaliza el comunicado.