Barboza: Si Maduro no suspende elecciones solo contribuirá profundizar la crisis

La esperanza de que el gobierno rectifique y suspenda las elecciones presidenciales del 20 de mayo, porque esa elección, en las condiciones que está pautada, va a profundizar la crisis del país, aún mantiene el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza.

Asimismo destacó que las elecciones presidenciales, constituyen un simulacro electoral, porque carecen de las condiciones necesarias, por lo que la oposición se niega a participar.

-Las elecciones deben convocarse en diciembre que es cuando corresponde. Si hay un cambio en las fechas de las elecciones y hay condiciones, nosotros participamos. No somos abstencionistas, creemos que el voto es la salida para la crisis política que vive el país, pero estas no son unas elecciones libres, sería un engaño creer que esa es una oportunidad para ejercer el voto. Esas son unas elecciones para negar el derecho al voto, porque no están dadas las condiciones para que se ejerza libremente-, dijo Barboza.

Señaló que el presidente Nicolás Maduro de ser reelecto, dice que va a solucionar los problemas económicos del país, “eso casi da risa, porque tienen 19 años destruyendo la economía y como va a creer nadie sensatamente que el presidente Maduro va a resolver los problemas del país”.

Agregó que, por ejemplo, el presidente está tratando de vender el Petro, que es una figura inconstitucional, mientras Venezuela no paga los intereses de los bonos. Afirmó que nadie va a creer que van a cumplir con las obligaciones que genere ese Petro, si no están cumpliendo con el pago de los bonos que están vencidos en este momento.

-No están cumpliendo con sus compromisos y la gente esta viendo la destrucción de la economía, lo que esta sucediendo con los precios, con la inseguridad, con los servicios públicos. Yo no creo que el pueblo de Venezuela sea masoquista para querer que el presidente Maduro siga en el poder-, aseguró.

Henry Falcón esta equivocado

Por otra parte, sobre la candidatura de Henry Falcón, dijo que tiene consideración personal con él y con algunos de los que lo acompañan. No obstante, sostiene que están equivocados y que están evaluando mal el momento si se mantienen en participar en estas elecciones, que considera un simulacro electoral.

-Por ejemplo Henri Falcón dijo que si no venía una observación de la ONU se retiraba, bueno ya se sabe que la observación de la ONU no viene y los que vienen son los mismos acompañantes de siempre y todo el mundo sabe lo que va a pasar. Yo a ellos les pido simplemente, con respeto, reflexión. No es posible que nadie que crea en la democracia y le duela lo que esta sufriendo el pueblo de Venezuela, corra conscientemente el riesgo de hacerse corresponsable, de que por una vía que no sea transparente, se reelija la causa de la crisis que es la presencia del presidente Maduro en el ejercicio del poder-, aseguró Barboza en entrevista televisiva reseñada por la AN.