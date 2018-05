Bertucci asegura que sí Falcón apoya su candidatura garantizarían el triunfo

Un llamado al candidato presidencial de Avanzada Progresista, Copei y el MAS, Henri Falcón, para que se una a la candidatura de Esperanza por el Cambio, hizo este jueves en conferencia de prensa, Javier Bertucci, quien señaló que esto sí garantizaría un triunfo contra el candidato oficialista Nicolás Maduro.

Dijo estar convencido que el gobierno, con un rechazo superior al 80%, es derrotable, por lo tanto no puede ganar unas eleccciones, advirtiendo que no importa como las plantee, asegurando que esto está a la vista de cualquier venezolano.

Señala que durante la campaña electoral, su candidatura ha venido creciendo en forma sostenida, en tanto que la de Falcón, se ha estancado, ratificando que participar en este proceso del 20 de mayo es una gran oportunidad para cambiar al gobierno de forma democrática, con votos, sin muertos y sin violencia.

-Es bueno explicar que aquí no va a haber ninguna invasión americana o de cualquier otro país, eso no existe, este planteamiento no ha existido en forma verdadera, no es más que una presión comunicacional para asustar a un gobierno, que hasta ahora ha demostrado que eso no le hace ni cosquillas-,señala Bertucci.

Advierte sin embargo, que lo que le preocupa es el abstencionismo, anclado en nada, en ningún plan, en ninguna ruta, en ninguna vía, que no plantea para el 21 de mayo alguna salida, más que regresar a una esquina, con una banderita, con un pito, pidiendo que caiga el gobierno y calarnos seis años más de este, que sería terrible, porque representa aguantar seis años más de hambre, de desabastecimiento, de crisis económica y de una diáspora que se podría triplicar, que se elevaría a 6 millones de venezolanos, además de los 3 millones que ya están afuera y entonces el país se convertiría en una nación dependiente de las remesas enviadas por los venezolanos para ayudar a sus familias que aun siguen en el país, presupuesto que hace un año cerró en alrededor de US$ 2.000 millones, lo que indica que estamos yendo hacia una economía sostenida por la diáspora venezolana.

Señala que hay dos candidaturas que perfectamente le pueden hacer la competencia al candidato oficialista, e incluso podrían ganarle bien, sin problema alguno, con todo y ventajismo, de las cadenas diarias, y de usar todos los mecanismos del gobierno para hacer su campaña.

-Además de ser un candidato con un 80% de rechazo, representa el continuismo en todo lo que es esta crisis, la aniquilación absoluta de la economía venezolana y todo lo que hoy vemos como hambre, desabastecimiento, los hospitales que dan lástima, por lo que el venezolano perdió el derecho a la salud y a la salud gratuita, por eso estimo que es derrotable-.

Advierte que hizo un llamado al otro candidato, para llegar a un acuerdo de unificar ambas candidaturas y ganar “ con toda seguridad” las elecciones del 20 de mayo.

-Esta propuesta la hacemos basados en los escenarios, aun que los números me dan a mí subiendo y a él estancado, ni sube ni baja; segundo, tengo un voto que no es migrable a ninguna otra candidatura, es decir los chavistas que están decepcionados y que nunca votarían por este opositor; en segundo lugar, son cristianos y que no van a unirse a otra candidatura porque no lo sientes como su representante, es decir estos votos que yo tengo no pueden migrar a otro candidato, seria yo irresponsable con el país y con todos mis seguidores y mis electores, si le dijera a alguien que me voy a unir a otro candidato-