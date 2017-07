Blanca Rosa Mármol: La detención de Zerpa evidencia que estamos bajo una tiranía

La detención del magistrado Ángel Zerpa, electo por la Asamblea Nacional cumpliendo todos los requisitos de ley y de la Constitución, evidencia que estamos bajo una tiranía, declaró la Dra. Blanca Rosa Mármol de León al ser consultada telefónicamente desde la Redacción de EL IMPULSO.

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, considerada una autoridad en el Derecho Penal, quien fuera profesora de postgrado de Proceso Penal en la Universidad Central de Venezuela y de esa misma especialidad en la Universidad Católica Andrés Bello, así como presidenta de la Asociación de Jueces, quedó, prácticamente, petrificada con el anuncio de la detención del destacado profesional de la abogacía venezolana.

Durante la entrevista manifestó su preocupación por la forma como el Gobierno ha venido militarizando el país con motivo del llamado a la Constituyente no consultada al soberano y, además, se pronunció por una salida democrática a esta crisis que mantiene al país en una situación muy grave.

No lo podía creer

¿Cuál es su opinión acerca de la detención del doctor Ángel Zerpa por parte del Sebin, obedeciendo instrucciones del Presidente Maduro, quien dijo que todos los magistrados designados por la Asamblea Nacional para el Tribunal Supremo de Justicia será detenidos uno tras otro?

Justamente estaba comentando lo que aparecía en la red sobre la preocupación que se ha generado en torno a la suerte que corre el Dr. Ángel Zerpa y me di cuenta que estaba detenido. No lo podía creer. Ni me pasaba por la mente que el Gobierno se hubiera atrevido a llegar a esos extremos. Claramente se está demostrando que estamos bajo una tiranía. ¿Quién se podría haber imaginado que por el hecho de ser electo magistrado, precisamente por el poder legítimo de la Asamblea Nacional, se haya tomado esa medida en su contra? Está a la vista que tal decisión es del Presidente, cuya nacionalidad ha sido cuestionada, y quien ilegal e inconstitucionalmente ha ordenado el procedimiento de esa naturaleza que no significa de ninguna manera que está ejerciendo autoridad, sino un abuso de poder y violentando principios de la Constitución, que él mismo firmó y que por tal circunstancia es el primero en hacer cumplir y cumplirla.

-¿Cómo observa que el procedimiento haya sido ejecutado por el Sebin, que es un cuerpo de seguridad político?

-Es increíble que se esté desa-rrollando una persecución descarada al sistema republicano. Es la demostración más palpable de lo que vendrá si es aprobada la Constituyente que está propiciando el Gobierno. Indudablemente, van a ser abolidos todos los poderes para implantar un régimen igual al que han tenido por más de medio siglo los cubanos.

-Al ser escogido como magistrado del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, ¿tenía sentido su designación?

-Podríamos decir que el Dr. Ángel Zerpa es un buen ciudadano, certificado por los análisis de sus credenciales que ha hecho un comité debidamente formado por la Asamblea Nacional precisamente para escoger a los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Ha llenado los requisitos legales y constitucionales para la asignación que se le ha hecho. Lo conozco personalmente y puedo dar fe de su integridad profesional. Es un atropello lo que han cometido contra él y le han violado todos los derechos constitucionales y políticos.

-¿Qué se puede hacer ante esta decisión?

Vi que el Ministerio Público había ejercido un recurso a su favor. Sólo se pueden utilizar los recursos que están en la ley. Si eso no funciona habrá que realizar un movimiento de rescate a través de intensas movilizaciones civiles porque hay que hacerle frente a esta tiranía, que sin haber logrado su Constituyente, está actuando violentamente contra la ciudadanía.

Evitar la confrontación

-¿Cómo ha visto la situación registrada en el curso de los últimos días?

-Indudablemente que cada día que pasa la situación empeora. La represión que se venía registrando por todo el país ha aumentado. Y es mucho más grave porque atreverse a apresar a un magistrado de la República, evidencia que esta tiranía actúa ya sin límites.

No se sabe hasta dónde llegará, pero será contra toda oposición del pueblo que ha salido a la calle a manifestar su malestar, su preocupación y su rechazo a este régimen. Dejamos claro el 16 de julio que no queríamos. Pero, el régimen persevera con más fuerza para llevar a cabo su Constituyente. Pone transporte gratuito para trasladar a la gente, amenaza con despedir a los trabajadores de la nómina oficial si no obedecen la orden de ir a votar, coloca centros excepcionales de votación en cualquier parte y utiliza todos los medios para hacer cadenas propagandísticas en favor de los escogidos para participar en ese fraudulento proyecto.

-¿No es demasiado establecer zonas militares de quinientos metros en torno a los centros de votación?

-Por supuesto. Se trata de una toma militar de todo el país para que nadie se atreva a manifestar en contra de esa Constituyente. Además de eso, la manipulación que vemos con el uso el carnet de la patria es para doblegar la voluntad de las personas más necesitadas. Es un abuso terrible de los derechos políticos de la gente.

-¿Cuáles son las perspectivas que usted tiene en estos momentos?

-De que la situación se va a tornar mucho más terrible. Es por ello que la opinión tanto interna como internacional es que hay que buscar una fórmula de acuerdo, porque si no, la perspectiva es que tendremos una situación muy sangrienta. La salida es evitar una confrontación final.