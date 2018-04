Bomberos del Distrito Capital cerraron la Av. Lecuna en reclamo por reivindicaciones laborales

Una protesta para reclamar aumento de beneficios salariales, implementación de un Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, así como el pago de ajustes de sueldos rezagados, realizaron integrantes del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital.

El Primer Teniente, Wilmer Bello, quien habló en representación de sus compañeros, indicó que esta organización no solamente presta sus servicios a nivel de la Gran Caracas, sino también en el ámbito internacional, cuando acuden a prestar apoyo a países que han sido afectados por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones y también como especialistas en búsqueda, rescate y salvamento.

-Por estos motivos estamos reclamando nuestras reivindicaciones salariales, un sueldo justo para el personal, desde un bombero raso, hasta un oficial superior de la institución, queremos solución a la operatividad de las unidades bomberiles en las 25 estaciones del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, ya que son nuestras herramientas de trabajo para dirigir, verificar y atender los servicios de emergencia que ocurren día a día en la ciudad de Caracas; queremos solución de nuestro comedor ya que tenemos 24 horas de guardia en todas las estaciones-, afirma.

Asimismo reclaman la revisión de la póliza del HCM para que se le aplique un aumento superior, que permita atender las necesidades de salud de los bomberos y sus familiares.

-Hace casi un año fue decretado un aumento del 99% para todos los bomberos a nivel nacional, información que fue divulgada por todos los medios de comunicación y redes sociales, pero esta es fecha en que no hemos recibido este beneficio ni por el gobierno del Distrito Capital ni por el Ministerio, y aun cuando se actualice este aumento, con relación a otros cuerpos de seguridad del Estado, quedamos rezagados en lo que percibimos por salario; por ejemplo, un bombero raso no recibiría como ingreso real en su quincena, lo suficiente para comprar la proteína de cualquier origen, para alimentar a su familia ni cubrir sus gastos en sus estaciones, para comprar los insumos básicos y de higiene personal ni de su familia, para comprar algún medicamento, ya que el monto no llega a 200 mil bolívares, y si aumentan el 99% pendiente, no llegaría a los 400 mil bolívares-, dijo Bello.

Ratificó que esta es la razón por la cual este jueves se encuentran protestando en la Avenida Lecuna, al frente de la sede del Cuerpo de Bomberos, afirmando que esta es una lucha por sus reivindicaciones y no tiene carácter ni político ni de guarimba.

-Estamos exigiendo un tabulador salarial actualizado y la cancelación de las deudas pendientes, las autoridades con las cuales veníamos conversando, dejaron de venido a la Institución, sin que haya habido una solución, decidieron no atender a los comités de funcionarios bomberiles, que ellos mismos crearon, alegando la prioridad de la campaña electoral, por tal motivo decidimos alzar nuestra voz de protesta en el día de hoy-, afirmó el vocero.