Cabello a Alto Comisionado de la ONU: Aquí en Venezuela no es bienvenido

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió este lunes al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein y lo catalogó como “vocero de la derecha mundial”.

“Hemos dicho que este señor de la ONU, que es un vocero de la derecha mundial, ha declarado en innumerables ocasiones que en Venezuela está en crisis. Y como es que ahora pide permiso para venir a Venezuela para corrobar lo que él ya declaró” afirmó Cabello.

“¿Quién lo manda? Estados Unidos. Aquí en Venezuela no es bienvenido” expresó.

Añadió que “la ONU está siendo invitada para que sean observadores en elecciones pero conocemos la posición sesgada de este señor”.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein pidió este viernes al gobierno de Nicolás Maduro que abra las puertas a la ONU para verificar sobre el terreno lo que sucede en el país.

“No hemos sido invitados y no se nos ha permitido entrar. Si todo no es tan malo como otros dicen, entones ¿Por qué no nos dejan entrar?”, se preguntó Zeid.