Cabello: Tienen miedo de que Nicolás Maduro hable en la Cumbre de las Américas

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello se pronunció este lunes sobre la posición de Perú de retirar la invitación al presidente de la República, Nicolás Maduro para participar en la Cumbre de las Américas y aseguró que “es un tema de miedo”.

“¿Porque no quieren que vaya Nicolás?, creo que es un tema de miedo, tienen miedo de que hable ahí pero no le dan derecho a la defensa a Venezuela, que ellos tengan esa actitud no nos extraña” afirmó.

Los 14 países del llamado Grupo de Lima y el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski informaron el martes pasado su decisión de retirar la invitación a Venezuela para su participación en la VIII Cumbre de las Américas, el 13 y 14 de abril.

“Canciller de Perú, ¿Ese Grupo de Lima irá a discutir negociación de Kuczynski con Fujimori?.. No lo van a discutir, ese no es tema de discusión” cuestionó el dirigente oficialista.

“Ojala que a ninguno de ellos se les ocurra un acto de agresión. A lo mejor entran el problema es ver si salen, son 500 años de historia desde los que entraron con Cristóbal Colon y se quedaron aquí. Los indígenas los echaron de la patria, a lo mejor entran algunos y hay que ver qué es lo que va a pasar” aseveró Cabello.

“Rodean a Venezuela, nos amenazan, no solo es por el petróleo, nosotros tenemos dignidad” añadió.

Comicios del 22 de abril

Cabello se refirió a la participación de la oposición en las elecciones convocadas para el 22 de abril. “Si deciden no participar es su problema, ya nosotros tenemos nuestro candidato” puntualizó.

“Ellos tienen muchas contradicciones, una mitad quiere las presidenciales y la otra no” añadió.

“Henri Falcón ahí esta y es un traidor del chavismo y es lo que pasa a los traidores no los quieren ni aquí ni allá” comentó el dirigente oficialista refiriendose al ex gobernador del estado Lara, quien es el abanderado de Avanzada Progresista a la presidencia de la República.