Canciller chileno denuncia presiones del gobierno para que oposición firme acuerdo sin garantías

Heraldo Muñoz, canciller de Chile y participante activo en el dialogo entre la oposición y el gobierno en República Dominica, denunció a través de su cuenta en Twitter, la presión a la que estaría siendo objeto la coalición opositora para que firme un acuerdo que no contempla garantías electorales necesarias para unas elecciones transparentes.

El canciller chileno dijo que la oposición estaba recibiendo enormes presiones para que firme el acuerdo con el Gobierno. “Presidente Maduro en campaña, partidos opositores no validados, candidatos inhabilitados, etc. ¿Algún partido chileno aceptaría eso?”, dijo Muñoz.

Por su parte el canciller venezolano Jorge Arreaza acusó a su par chileno de afectar negativamente el proceso que se lleva a cabo en Santo Domingo. Arreaza dijo que Muñoz “siempre apostó al fracaso”.

La crisis humanitaria y el tema electoral son puntos que no terminan de cuajar un acuerdo entre la oposición y Gobierno quienes se sentaran nuevamente este miércoles en lo que podría significar el fin del dialogo.

En contacto permanente con Rep Dominicana. Enormes presiones para q Oposición venezolana firme papel que no contempla garantías elecciones presidenciales. Pdte Maduro en campaña, partidos opositores no validados, candidatos inhabilitados, etc. Algún partido chileno aceptaría eso?

— Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) February 7, 2018