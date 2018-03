Carlos Valero: La solución no es maquillar el Bolívar

La reconversión monetaria ordenada por Nicolás Maduro no resuelve nada sino por el contrario, agudizará la actual crisis económica.

Así lo manifestó el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Carlos Valero, quien además es economista y fue enfático en señalar que “la solución es la sustitución de Maduro, porque se niega a eliminar la política de controles, a permitir que la Asamblea Nacional controle el gasto público y hace todo lo posible para que continúen las sanciones de Estados Unidos”.

En torno al anuncio de la activación de un nuevo cono monetario a partir del 4 de junio, el parlamentario ratificó que con esa decisión no habrá ningún cambio, ya que a su juicio, continúan presentes los mismos elementos que acabaron con el bolívar fuerte.

“Seguirá la impresión de dinero inorgánico y los factores que permitieron esta inflación y el control de cambio. La eliminación de los tres ceros al bolívar no se cumplirá para el 4 de junio, como ocurrió con el plan de sacar de circulación el billete de 100 bolívares. En dos meses no harán el cambio del cono monetario, no lo podrán hacer. Llegará el 4 de junio y veremos que no estarán listos los billetes”, sostuvo.

Por otra parte, Carlos Valero señaló que la criptomoneda petro tampoco ayudará al Gobierno a salir del actual atolladero, debido a que no se puede comercializar en Estados Unidos.

“Estamos seguros que pronto tampoco se podrá en Europa y luego tomarán la misma decisión en los países asiáticos democráticos. Lo tendrá que comercializar con Rusia y Cuba”, concluyó.