Cedice Libertad segundo “think tank” independiente de Latinoamérica

Como el segundo entre los diez think tanks (tanque de pensamiento) independientes más importantes de América Latina, se ubicó el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) y también de segundo entre los think tanks latinoamericanos con más impacto en políticas públicas, según el índice “2017 Global Go To Think Tanks”, elaborado anualmente por el Instituto Lauder de la Universidad de Pensilvania y presentado este martes 30 de enero.

De acuerdo con la información la escala, desarrollada por el Programa de Tanques de Pensamiento y Sociedades Civiles (TTCSP por sus siglas en inglés) de dicha institución, analiza variables como los temas de interés de los think tanks, su preocupación por el desarrollo internacional y su influencia en las políticas públicas, así como su adaptación a las nuevas tecnologías y uso de internet.

En esta categoría, Cedice Libertad obtuvo el tercer puesto entre las organizaciones latinoamericanas y la posición 48 a nivel mundial.

Otras categorías en las que Cedice Libertad obtuvo una posición destacada fueron:

.- Segundo think tank de libre mercado más importante de Latinoamérica.

Posición 37 entre las 100 mejores conferencias realizadas por think tanks en el mundo.

.- Posición 50 entre los 100 think tanks más importantes dedicados a temas de desarrollo

.- Globalmente, Cedice Libertad se ubicó de 78 entre los 100 think tanks más importantes del mundo, fuera de Estados Unidos.