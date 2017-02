Contraloría espera respuesta del TSJ para inhabilitar a Ramos Allup #22feb

El Contralor General de la República, Manuel Galindo, introdujo este miércoles en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un documento de amparo por el desacato de la Asamblea Nacional al impedir la auditoría interna en el Parlamento nacional.

Desde la sede del TSJ Galindo señaló que fueron utilizados múltiples canales para revisar la gestión del diputado Henry Ramos Allup como presidente de la AN, por lo tanto al no obtener respuesta y ser obstaculizado el proceso de auditoría, el próximo jueves será publicado un cartel en medios de comunicación impresa, con el cual se otorgarán 15 días para que permitan el acceso a los funcionarios.

“La contraloría ha agotado suficientemente los medios Constitucionales y legales de una mandato de la Sala Constitucional del TSJ. No estamos presentando un amparo constitucional a capricho, lo hacemos porque se nos ha ordenado actuar dentro del marco de nuestras”, dijo el Contralor de la República.

Resaltó que si el ex presidente de la AN no presenta los documentos requeridos de su gestión, podría ser multado, o en el peor de los casos, inhabilitado.

Al no tener el respaldo para realizar la revisión en la sede administrativa del Parlamento Nacional, Galindo informó que el auditor interno del Parlamento, David Solórzano Higuera, fue destituido de su cargo y sustituido por la auditora interventora Mayren del Carmen Díaz.

“La Contraloría tiene competencia para intervenir todos los órganos públicos del país, incluyendo a las organizaciones que estén adscritos a un ente superior”, explicó.

Por último recalcó que el TSJ debe dar respuesta en un lapso de 48 horas para resolver el amparo y obligar al Parlamento a colaborar con la intervención de la Contraloría.