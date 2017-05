Copei: Venezuela no tiene nada que celebrar

A propósito de celebrarse este domingo el Día de las Madres en Venezuela, Tibisay Velásquez, dirigente Nacional del partido socialcristiano Copei, recordó que el país está de luto por el asesinato de los hijos de la Patria y no tiene nada que celebrar.

En este sentido, expresó que da mucho pesar para cualquier madre o mujer venezolana, que los jóvenes estén siendo aniquilados por las manos opresoras de un Gobierno hambriento de poder que se esconde detrás de un uniforme.

“Vemos con preocupación el aumento de la mortalidad en nuestro país, la escasez de alimentos ha ocasionado la muerte de centenares de nuestros niños, la ausencia de medicamentos han apagado la luz y el brillo de nuestros infantes, enfrentamos una crisis sin precedentes y los que deberían velar por combatir la precaria situación inyectan fondos para adquirir armamentos bélicos, armamentos represores que son los causantes del asesinato de nuestros jóvenes en las últimas protestas”, criticó.

La dirigente de la tolda verde igualmente rechazó la actuación por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, pues se están violentando los derechos humanos de todos los venezolanos, con la excesiva y brutal represión que hoy en día aplica un gobierno acorralado.

“Debemos rechazar la represión contra el futuro de Venezuela, no hay tregua, los acosan, los persiguen y peor aún montan acciones e hipótesis terroristas para inculpar a los que no son asesinados, a eso nos enfrentamos las madres en este país, ya no es sólo el dolor que hasta alivia esas despedidas en el aeropuerto, Nicolás Maduro nos ha llevado a despedir a nuestros muchachos en las puertas de cárceles comunes, en el cementerio, porque si no los mata el hampa de civil, los mata el hampa uniformada”, condenó.

Finalmente, Tibisay Velásquez, hizo un llamado a la comunidad internacional para que estén muy atentos a lo que sucede en Venezuela, ya que en un futuro los actuales gobernantes deben ser juzgados por delitos de lesa humanidad en instancias internacionales.

“Vengan y constaten lo que está ocurriendo en Venezuela, nos están aniquilando por todos los frentes existentes, por exigir derecho a la vida, a la libertad, no hay justicia y hasta ahora hay naciones que dicen apoyar a los mismos impulsores de golpes de Estado, los mismos que desde 1992 desconocieron la democracia”, dijo.