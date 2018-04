Crisis eléctrica está afectando la producción de medicamentos

La crisis electrica en Venezuela llegó para quedarse, es estructural, es integral y sistémica, ya no es culpa del Niño, tampoco de Trump, ratificó este martes el presidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines (Aviem), Winston Cabas.

El pronunciamiento del dirigente gremial de los ingenieros, se produjo en el marco de un conversatorio con representantes de la Federación Farmacéutica de Venezuela, representada por su presidente Freddy Ceballos, para conocer directamente de uno de los principales actores, el impacto de la crisis eléctrica en la producción y distribución de los medicamentos en todo el país, situación que se agudiza en la medida en que pasa el tiempo y no se le da una respuesta adecuada.

Cabas estima que para resolver la crisis del Sistema Eléctrico Nacional es necesario convocar a todos los venezolanos, a la ingeniería especializada, porque ya el país no aguanta más y las fallas eléctricas, son cada vez más recurrentes, resultando especialmente severas en el interior del país, donde las comunidades llegan a estar hasta dos y tres semanas sin el servicio eléctrico.

-Hoy recibimos a Freddy Ceballos para que nos dé información en torno al impacto de las fallas de energía eléctrica en el sector farmacéutico, observamos como se reduce la producción de medicamentos que se requieren con urgencia en el país por la crisis eléctrica, de allí que los venezolanos hoy no tengamos las medicinas para poder tener una mejor calidad de vida-, aseguró Cabas.

Por su parte, el presidente de Fefarven, asegura que el aspecto de la comercialización de medicamentos, es vital advirtiendo que si no pueden distribuir, no tampoco facturar ni sacar las guías de movilización, entonces no hay distribución de medicamentos.

-Pero creo que lo más importante de este conversatorio es que vemos la capacidad que tiene el Colegio de Ingenieros de Venezuela para darle la respuesta que necesitamos todos los venezolanos y solucionar este grave problema, creo que están muy bien preparados y están haciendo un gran trabajo y eso va, de alguna manera a traducirse, en que el país pueda producir y eso es lo que necesitamos todos los venezolanos-, aseguró Ceballos.

Advierte que la situación de la producción de medicamentos en el interior del país, es muy crítica, señalando como ejemplo el caso de la escasez del gasoil, afirmando que este combustible para las plantas eléctricas no se consigue, y cuando se puede conseguir está contaminado, y evidentemente esas plantas eléctricas no pueden funcionar.