CTV rechaza desmedida represión del Gobierno contra manifestantes

La presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) Guárico, Andrea Parra, rechazó en nombre de dicho organismo la desmedida represión que ha llevado a cabo eGobierno contra los manifestantes. “Condenamos la actitud de Nicolás Maduro y su gobierno contra la gente que ha salido a exponer su vida por el rescate de la democracia”, afirmó Parra a través de una nota de prensa.

La dirigente sindical agregó que la situación del país es delicada, razón por la cual la CTV no puede permanecer de brazos cruzados y debe dar una respuesta frente a la exigencia de la población y en especial, a la clase trabajadora. “Necesitamos a los trabajadores de la mano protestando en la calle en contra de esta forma arbitraria como se pretende realizar una Asamblea Constituyente”, apuntó.

Asimismo, destacó que Venezuela enfrenta una dictadura de la cual es necesario salir, ya que en dicho tipo de régimen no existen sindicatos y los que podrían haber solo serían clandestinos. No podemos esperar tener que ir a la clandestinidad para hacer el trabajo de defender y orientar a los trabajadores. Tenemos sectores importantes en este país afiliados a la CTV con los que podemos ir a la calle, porque no necesitamos dictadura y queremos vivir en libertad y en democracia”, indicó.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Maquinarias Pesadas, Miguel Quiroz, señaló que la CTV, por ser una central obrera con más de 75 años de historia, está obligada a la lucha y la reconquista de la lucha sindical. “Estamos conformados por dirigentes sindicales honestos que no se doblegan ante nadie y menos ante estGobierno”, enfatizó.

En este sentido, instó a los trabajadores, sindicatos y federaciones que han sido olvidados a sumar filas en la CTV y participar en la lucha pacífica para reconquistar la democracia y las libertades de Venezuela.

“Le decimos alPresidente supuestamente obrero, como se hace llamar Nicolás Maduro, que renuncie y se vaya, por ser el culpable de todos los desmanes que estamos viviendo todos los trabajadores con un salario de hambre y un cestaticket que han convertido en una burla para el pueblo que no alcanza absolutamente para nada”, finalizó.