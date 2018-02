Delsa Solorzano asegura que ni el canciller venezolano puede ir a la Cumbre de las Americas

La diputada a la Asamblea Nacional y vicepresidenta del Comité para los Derechos Humanos de los Parlamentarios, Delsa Solorzano, se pronunció sobre la decisión de Perú de no aceptar la presencia de Nicolás Maduro en la VIII Cumbre de las Américas que se realizará del 13 al 14 de abril en Lima.

Solorzano dijo durante una entrevista en Unión Radio que el Grupo Lima no ha cometido ninguna injerencia al pronunciarse el martes durante su reunión sobre la situación política, social y económica de Venezuela.

“La decisión del gobierno de Perú, es que el gobierno de Venezuela no es bienvenido en la Cumbre de las Américas, no puede participar en un evento de tanta envergadura como éste, es decir, no puede ni siquiera mandar al canciller, lo dice claramente”, explicó.