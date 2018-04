Diputada Nora Bracho: Inminente apagón indefinido en la zona occidental del país

La zona occidental del país puede sufrir un apagón total y sin posibilidades de recuperación, debido a que el Sistema Eléctrico Nacional funciona con 10 mil megavatios y necesitan mínimo 25 mil, para su funcionamiento, pero para lograrlo se requiere una inversión entre 30 y 50 mil millones de dólares, alertó este jueves la presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, diputada Nora Bracho

El planteamiento lo hizo en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Comisión, donde recordó que el pasado 11 de marzo el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, acompañado del mayor general Luis Mota Domínguez, ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, aseguraron que en un lapso de 15 días se resolvería la problemática eléctrica en el sur occidente de Venezuela y eso no ha ocurrido.

-Lo que ellos presentan como una solución –dijo- es un racionamiento que no es más que la administración de la crisis, que la administración de la pobreza para todos los venezolanos, porque vivir sin luz es vivir en pobreza-, aseguró.

Indicó que el mal llamado ministro Motta Domínguez, porque tiene voto de censura por la Asamblea Nacional (AN), a estas alturas ha debido renunciar a su cargo. A él se le solicitó comparecencia a la AN y no asistió.

Destacó que constantemente se va la luz en los estados Lara, Falcón, Mérida, Táchira, Zulia y Apure, lo que evidencia la crisis eléctrica en el país. También hubo apagón, recientemente, en Caracas, Miranda, señalando que todas las regiones están sometidas a la ineficacia del gobierno, afirmando que los cortes de luz son constantes, se anunció un cronograma y no lo respetan, afirmó la parlamentaria.

Destacó que el presidente Nicolás Maduro, Tareck El Aissami y Mota Domínguez son los grandes encubridores de la crisis eléctrica que hay en el país.

Se preguntó dónde está la turbina de La Vueltosa, esa tenía que instalarse y no han dado respuesta de lo que ocurrió con ella, supuestamente, está en Brasil, ¿se pagó? ¿no se pagó?. “Todo es una escondedera para tapar la corrupción de este gobierno”, indicó.

Ratificó que la situación es tan grave que el 80% de los profesionales de Corpoelec se han ido del país dejando dicha empresa que antes era un modelo y ahora da vergüenza. “Sus trabajadores no cuentan con los mínimos implementos de trabajo”, explicó.

Indicó que exigen a Maduro, a El Aissami y a Mota Domínguez a que den respuesta inmediata a los venezolanos y que esta crisis se elimine.

La diputada manifestó que cómo es eso que somos una potencia energética y que tenemos un reservorio de petróleo y en las termoeléctricas no hay combustible para que generen electricidad ”pedimos respuesta inmediata”, recalcó

Manifestó que desde la Comisión están trabajando con los especialistas y con representantes del Colegio de Ingenieros para recopilar propuestas que conduzcan a la solución del problema las cuales serán presentadas en un foro que se realizará la próxima semana.

Sabemos -dijo- que este gobierno es sordo y no le interesa solventar los problemas porque le conviene que sigamos en la miseria, lo que les interesa es seguir llenándose los bolsillos.

Destacó que en el país son numerosas las muertes ocurridas por fallas eléctricas y lo grave es que el Ejecutivo no da cifras. “Es una tragedia lo que están viviendo los pacientes del Sistema Público de Salud y no hay un doliente del gobierno para solventar esta situación, las plantes eléctricas que se requieren en los hospitales no existen”, puntualizó.

Juan B. Salas

Leyenda:

0504AN02- La diputada Nora Bracho alerta sobre un inminente apagón indefinido en la zona centro occidental Foto AN.